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Москвич вернулся в топ-10 самых популярных авто

Бренд Москвич снова попал в десятку бестселлеров российского авторынка

По итогам продаж новых легковых автомобилей в России на неделе с 28 октября по 3 ноября (44 неделя 2024 года) хозяев обрели 712 автомобилей Москвич. Такая цифра позволила марке вернуться в топ-10 российского авторынка, из которого неделей ранее Москвич вылетел.

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Теперь же, вернувшись в список бестселлеров, он выбил из первой десятки Тойоту, которая, несмотря на свое нынешнее положение в РФ, умудрилась продержаться в рейтинге три недели подряд! Причем Москвич попал сразу на девятое место, а замкнул новый список Exeed.

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Что касается лидирующей группы, то тут продукция АВТОВАЗа по-прежнему вне конкуренции: за недели машины Lada разошлись тиражом 9611 экземпляров. Далее – уже привычная большая китайская четверка: Haval (5563 шт.), Geely (3432 шт.), Chery (3295 шт.) и Changan (2053 шт.). Во второй пятерке – Belgee (1099 шт.), Omoda (909), Jetour (819), Москвич (712) и Exeed (689).

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Источник: Автостат

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Иннокентий Кишкурно
Фото:Сергей Мальгавко/ТАСС
Количество просмотров 424
06.11.2024 
Фото:Сергей Мальгавко/ТАСС
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