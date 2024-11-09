УАЗы тащат! Огненное видео с гонки «Арские холмы-2024»
В селе Арское под Ульяновском прошел традиционный автокросс на призы УАЗ – «Арские холмы-2024», собравший 20 сильнейших кроссменов из Москвы, Татарстана, Пермского края, ЯНАО и, конечно же, местных пилотов, любимцев публики. Родные стены (а точнее – холмы) помогли Биньямину Джепаеву из Ульяновска забраться на третью строчку, но вот лидерство по результатам четырех заездов разыграли между собой гости из других регионов.
Автокросс «Арские холмы-2024», результаты:
- 1-е место: Михаил Коструков, Ямало-Ненецкий АО;
- 2-е место: Владимир Иванов, Пермский край;
- 3-е место: Биньямин Джепаев, Ульяновск;
- 4-е место: Артём Шабров, Москва;
- 5-е место: Раис Минниханов, Казань.
«Арские холмы-2024» проводится с 1972 года и неизменно отличается невероятным накалом борьбы на трассе.
Гонщики соревнуются на технике УАЗ, классических УАЗ-3151 и их поздних модификациях УАЗ Hunter. В этом году традиционная грунтовая трасса в селе Арском оказалась покрыта тонким слоем снега и льда, и поэтому к привычному преодолению канав и ухабов гонщиком потребовалось добавить и мастерство дрифта. Как это было – смотрим в видео!
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Источник: УАЗ Сегодня, Ульяновская область, КП – Ульяновск