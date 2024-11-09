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УАЗы тащат! Огненное видео с гонки «Арские холмы-2024»

Победителем гонки «Арские холмы-2024» стал Михаил Коструков из ЯНАО

В селе Арское под Ульяновском прошел традиционный автокросс на призы УАЗ – «Арские холмы-2024», собравший 20 сильнейших кроссменов из Москвы, Татарстана, Пермского края, ЯНАО и, конечно же, местных пилотов, любимцев публики. Родные стены (а точнее – холмы) помогли Биньямину Джепаеву из Ульяновска забраться на третью строчку, но вот лидерство по результатам четырех заездов разыграли между собой гости из других регионов.

Коструков идет в отрыв!
Коструков идет в отрыв!
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Автокросс «Арские холмы-2024», результаты:

  • 1-е место: Михаил Коструков, Ямало-Ненецкий АО;
  • 2-е место: Владимир Иванов, Пермский край;
  • 3-е место: Биньямин Джепаев, Ульяновск;
  • 4-е место: Артём Шабров, Москва;
  • 5-е место: Раис Минниханов, Казань.

«Арские холмы-2024» проводится с 1972 года и неизменно отличается невероятным накалом борьбы на трассе.

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Гонщики соревнуются на технике УАЗ, классических УАЗ-3151 и их поздних модификациях УАЗ Hunter. В этом году традиционная грунтовая трасса в селе Арском оказалась покрыта тонким слоем снега и льда, и поэтому к привычному преодолению канав и ухабов гонщиком потребовалось добавить и мастерство дрифта. Как это было – смотрим в видео!

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Источник: УАЗ Сегодня, Ульяновская область, КП – Ульяновск

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 457
09.11.2024 
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