Использование бензина АИ-92 может быть опасно для мотора

Эксперт Солончук перечислил три опасности бензина АИ-92 для двигателя

Если автовладелец использует бензин АИ-92 вместо АИ-95 редко, то это не должно нанести вреда мотору, но в ряде случаев может быть опасно, рассказал директор департамента сервиса и запасных частей «Авилон Changan» Александр Солончук.

Если для работы мотора требуется бензин с более высоким октановым числом, то использование АИ-92 с низким октановым числом может привести к детонации, что спровоцирует повреждение двигателя. Для производительных моторов с высоким сжимаемым отношением использование топлива с низким октановым числом может вызывать снижение мощности и экономичности, рассказал эксперт.

Применение АИ-92 в случаях, когда автопроизводителем рекомендованы сорта АИ-95 и АИ-98, обернется образованием нагара на клапанах, а также повреждением поршней и цилиндров мотора, работа впрыска топлива может ухудшится.

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Источник: «Российская газета»