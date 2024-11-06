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Использование бензина АИ-92 может быть опасно для мотора

Эксперт Солончук перечислил три опасности бензина АИ-92 для двигателя

Если автовладелец использует бензин АИ-92 вместо АИ-95 редко, то это не должно нанести вреда мотору, но в ряде случаев может быть опасно, рассказал директор департамента сервиса и запасных частей «Авилон Changan» Александр Солончук.

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Если для работы мотора требуется бензин с более высоким октановым числом, то использование АИ-92 с низким октановым числом может привести к детонации, что спровоцирует повреждение двигателя. Для производительных моторов с высоким сжимаемым отношением использование топлива с низким октановым числом может вызывать снижение мощности и экономичности, рассказал эксперт.

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Применение АИ-92 в случаях, когда автопроизводителем рекомендованы сорта АИ-95 и АИ-98, обернется образованием нагара на клапанах, а также повреждением поршней и цилиндров мотора, работа впрыска топлива может ухудшится.

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Источник: «Российская газета»

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Ушакова Ирина
Фото:Александр Река/ТАСС
Количество просмотров 428
06.11.2024 
Фото:Александр Река/ТАСС
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