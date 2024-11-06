Стали известны подробности о бюджетном седане: новинку показали на фото

На рынок готовится выйти конкурент Lada Granta – бюджетный седан Suzuki Dzire

Индийская компания Maruti Suzuki (принадлежит автогиганту Suzuki) выводит на местный рынок новый бюджетный седан Suzuki Dzire четвертого поколения. В российских СМИ модель уже нарекли конкурентом Lada Granta.

Suzuki Dzire представляет собой седан длиной 3995 м и размером колесной базы 2450 мм, под капотом которого стоит бензиновый мотор Z12E объемом 1.2 л мощностью 82 л.с. и 112 Нм максимального крутящего момента. В паре с ним работает МКП или «робот». В первом случае на 100 км пробега расходуется примерно четыре литра бензина, во втором – порядка 3,8 литра.

Suzuki Dzire

В салоне Suzuki Dzire установлена классическая аналоговая приборная панель. В топовых комплектациях автомобиль оснащен мультирулем и 9-дюймовым дисплеем информационно-развлекательной системы. Отмечается, что новинка стала первой в своем классе, оснащенной системой камер кругового обзора и люком.

О цене и старте продаж пока нет информации, компания обнародует ее ближе к началу реализации на рынке.

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Источник: avtonovostidnya.ru