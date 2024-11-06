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Популярный китайский бренд переписал цены на свои автомобили в России

Бренд Omoda в ноябре повысил цены на весь модельный ряд в России

В ноябре бренд Omoda переписал прайс-листы на все свои автомобили. Подорожали кроссовер C5, седаны S5 и S5 GT. Omoda С5 во всех версиях прибавил около 40 тысяч рублей, теперь его стоимость составляет от 2 319 900 до 3 209 000 рублей. S5 в комплектации Classic подорожал на 40 тысяч рублей (2 079 000 рублей).

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Исходя из нового прайс-листа, GT-версия Omoda S5 больше не продается в комплектациях Neo и Ultra 2023 г. в. Седан S5 GT, который теперь доступен только в версии Tech, подорожал на 30 тыс. рублей (2 429 000 рублей).

Ранее «За рулем» сообщал, на сколько обесцениваются китайские машины со временем.

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Источник: Omoda

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Ушакова Ирина
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 1402
06.11.2024 
Фото:Wikimedia
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