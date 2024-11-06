Лавочку прикроют: в РФ начнут борьбу с незаконным оборотом контрафактных запчастей

Минпромторг: подготовлен проект постановления о маркировке автозапчастей в РФ

Проект постановления Правительства РФ о проведении эксперимента по маркировке автомобильных запчастей подготовили в Минпромторге. В ближайшее время его направят на межведомственное согласование. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В части автомобильных запасных частей – Минпромторгом России проведена работа по согласованию с бизнес-сообществом номенклатуры продукции, в отношении которой целесообразно проведение аналогичного эксперимента. Проект постановления Правительства Российской Федерации о проведении такого эксперимента уже разработан и в ближайшее время будет направлен на межведомственное согласование», – уточнили в министерстве.

В Минпромторг неоднократно поступали предложения от различных органов власти и бизнес-сообщества о необходимости введения маркировки смазочных материалов, автомобильных жидкостей и запасных частей на фоне высокой доли незаконного оборота этих товаров на рынке России.

Напомним, с 1 июля 2024 года по 28 февраля 2025 года на территории РФ запущен эксперимент по маркировке отдельных видов смазочных материалов и специальных автомобильных жидкостей.

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Источник: ТАСС