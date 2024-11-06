Как попасть в машину с замерзшими замками — об этих способах знают опытные водители
Чтобы отогреть примерзшую дверь автомобиля зимой, не стоит лить горячую воду, иначе проблем станет еще больше. В такое ситуации главное – спокойствие и правильные действия, эксперты дали пять советов.
Во-первых, нужно проверить все двери транспортного средства – вполне вероятно, что какую-то из них получится открыть. В этом случае достаточно завести мотор и включить обогрев.
Во-вторых, нужно иметь под рукой специальное средство – такие продаются в автомагазинах, благодаря им можно легко открыть дверь.
В-третьих, можно попробовать отогреть ключ при помощи обычной зажигалки, делать это максимально аккуратно, чтобы избежать попадания пламени на пластиковые детали авто.
В-четвертых, может помочь самодельная грелка, если машина припаркована рядом с домом. Как вариант, можно использовать обычную пластиковую бутылку с горячей водой, прислонив ее к замку.
В-пятых, можно воспользоваться феном, если на парковке есть розетка. Но если ни один способ не помог – придется вызывать эвакуатор и перегнать машину в теплый бокс. Способ затратный, но результат стопроцентный, потому что спустя час можно отправляться в дорогу.
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Источник: osnmedia.ru