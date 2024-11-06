Как попасть в машину с замерзшими замками — об этих способах знают опытные водители

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Во-первых, нужно проверить все двери транспортного средства – вполне вероятно, что какую-то из них получится открыть. В этом случае достаточно завести мотор и включить обогрев.

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Во-вторых, нужно иметь под рукой специальное средство – такие продаются в автомагазинах, благодаря им можно легко открыть дверь.

В-третьих, можно попробовать отогреть ключ при помощи обычной зажигалки, делать это максимально аккуратно, чтобы избежать попадания пламени на пластиковые детали авто.

В-четвертых, может помочь самодельная грелка, если машина припаркована рядом с домом. Как вариант, можно использовать обычную пластиковую бутылку с горячей водой, прислонив ее к замку.

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В-пятых, можно воспользоваться феном, если на парковке есть розетка. Но если ни один способ не помог – придется вызывать эвакуатор и перегнать машину в теплый бокс. Способ затратный, но результат стопроцентный, потому что спустя час можно отправляться в дорогу.

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Источник: osnmedia.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 4297
06.11.2024 
Фото:freepik / freepik
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