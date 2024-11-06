Автобус с пассажирами влетел в электроопору: подробности аварии
6 ноября в Уфе автобус ПАЗ с десятью пассажирами в салоне ехал по маршруту № 266. На улице 50 лет СССР, около дома № 43 водитель резко затормозил, чтобы не сбить пешехода. В итоге автобус съехал с дороги и влетел в электроопору.
Один из пассажиров пострадал, ему потребовалась медпомощь. По факту произошедшего проводится административное расследование.
Ранее «За рулем» сообщал, что 7-местный гибридный кроссовер подешевел в России более чем на полмиллиона.
- «За рулем» можно читать и в Телеграм
Бренд года «За рулем»
Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.
Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.
Источник: telegram-канал Госавтоинспекции Уфы