Автобус с пассажирами влетел в электроопору: подробности аварии

В Уфе пассажирский автобус налетел на электроопору

6 ноября в Уфе автобус ПАЗ с десятью пассажирами в салоне ехал по маршруту № 266. На улице 50 лет СССР, около дома № 43 водитель резко затормозил, чтобы не сбить пешехода. В итоге автобус съехал с дороги и влетел в электроопору.

Один из пассажиров пострадал, ему потребовалась медпомощь. По факту произошедшего проводится административное расследование.

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Источник: telegram-канал Госавтоинспекции Уфы