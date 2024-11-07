Поможет ли маркировка автозапчастей и масла в борьбе с контрафактом? Мнение эксперта

Максим Кадаков: Маркировка запчастей не дает никакой гарантии их качества

Минпромторг разработал проект постановления правительства о проведении эксперимента по маркировке автомобильных запчастей, и скоро его направят на межведомственное согласование.

Эта мера, поддержанная, в том числе, бизнес-сообществом, направлена на сокращение доли нелегального оборота товаров в данной отрасли.

В Минпромторге напомнили, что с 1 июля 2024 года по 28 февраля 2025 года в России проходит эксперимент по маркировке определенных видов смазочных материалов и специализированных автомобильных жидкостей.

И что же, автомобилисты смогут покупать запчасти и масла и больше не беспокоиться, что нарвутся на контрафакт и некачественный товар?

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

– Строго говоря, целеполагание государственных структур и приземленные чаяния автовладельцев – это разные цели. Хотя лежат они примерно в одном направлении.

Государство хочет отслеживать движение товаров и движение денег – чтобы платились таможенные пошлины, налоги и сборы за ввезенный в страну товар. И маркировка эту задачу отчасти решает.

При этом маркировка не дает никакой гарантии качества запчасти. Частично еще можно отслеживать производство внутри страны – и то с оговорками. А импорт – практически нет.

Я могу закупить в Китае партию хороших тормозных колодок приличного производителя. Промаркировать и ввезти в страну – чтобы продавать через сеть магазинов запчастей. А могу купить откровенный хлам по 100 рублей за комплект. Тоже промаркировать. И продавать в России по 300 рублей с прибылью в два конца. С точки зрения государства – и то, и другое это легальный, «правильный», промаркированный товар. Только один получше, а другой похуже.

Но ведь можно на дешевые колодки нанести логотип Bosch и TRW – и ни одна таможня не сможет проверить легальность, честность происхождения товара. И тоже промаркировать.

Государство будет довольно, маркировщики – тоже. А вот покупатель – едва ли.

Если дело будет поставлено серьезно, нам грозит еще больший дефицит запчастей – в дополнение к тем проблемам, которые уже есть, например, с ремонтом по ОСАГО. Да и просто с ремонтом. Можно предположить, что никакого строгого контроля во всех магазинах страны не будет. И что возьмутся только за крупных производителей (российских и китайских) и только за крупный ритейл.

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Источник: Я за рулем Maxim Kadakov/Telegram