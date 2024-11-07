Сколько придется потратить на владение китайским заменителем Toyota Camry

НАПИ: владение Dongfeng Shine Max за пять лет обойдется в 2,15 млн рублей

Владение седаном Dongfeng Shine Max за пять лет обойдется собственнику в 2,15 млн рублей (новый автомобиль стоит 2,2 млн рублей).

Dongfeng Shine Max

При среднегодовом пробеге в 15 тыс. км автомобиль за пять лет обесценится на 773 тыс. рублей. На ТО за этот период придется потратить 166,3 тыс. рублей, на текущий ремонт – 72 тыс. рублей. Страховка по каско будет стоить 605,5 тыс. рублей, по ОСАГО – 101,5 тыс. рублей. Еще 294 тыс. рублей уйдет на топливо, а зимние шины и шиномонтаж суммарно обойдутся в 88,6 тыс. рублей.

Остаточная стоимость Dongfeng Shine Max в комплектации Comfort с турбомотором 1.5 мощностью 199 л.с. и роботом равна 1,43 млн рублей.

Dongfeng Shine Max

Ранее «За рулем» сообщал, на сколько обесцениваются китайские машины со временем.

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Источник: НАПИ