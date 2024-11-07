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Подорожали и подешевели: цены на все машины этого китайского бренда изменились

Марка Jaecoo переписала цены на весь модельный ряд в России

В России изменились цены на все машины марки Jaecoo. Одни модели подорожали, а другие подешевели. Стоимость флагманского кроссовера Jaecoo J8 выросла на 50 тыс. рублей во всех трех комплектациях. Теперь его цена стартует от 4 499 00 рублей.

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Jaecoo J7
Jaecoo J7

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Под капотом кроссовера 2,0-литровый турбомотор мощностью 249 л.с., 7-ступенчатый робот, привод полный.

Jaecoo J7 в комплектациях Urban, Active, Active 150 и Supreme-V подорожал на 40 тыс. рублей, а в других – стал дешевле на 10 тыс. рублей. При этом полноприводная комплектация Supreme с 1,6-литровым турбодвигателем, стоит, как и ранее, 3 709 900 рублей.

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Новые цены на автомобили Jaecoo

  • Jaecoo J7 Urban (1.6 Turbo 2WD) – 2 889 900 руб. (+40 000 руб.);
  • Jaecoo J7 Lifestyle 150 (1.6 Turbo 2WD) – 3 139 900 руб. (-10 000 руб.);
  • Jaecoo J7 Lifestyle (1.6 Turbo 2WD) – 3 139 900 руб. (-10 000 руб.);
  • Jaecoo J7 Ultimate (1.6 Turbo 2WD) – 3 389 900 руб. (-10 000 руб.);
  • Jaecoo J7 Active 150 (1.6 Turbo AWD) – 3 519 900 руб. (+40 000 руб.);
  • Jaecoo J7 Active (1.6 Turbo AWD) – 3 519 900 руб. (+40 000 руб.);
  • Jaecoo J7 Supreme (1.6 Turbo AWD) – 3 709 900 руб. (без изменений);
  • Jaecoo J7 Supreme-V (1.6 Turbo AWD) – 3 939 900 руб. (+40 000 руб.);
  • Jaecoo J8 Active (2.0, DCT7) – 4 499 000 руб. (+50 000 руб.);
  • Jaecoo J8 Supreme (2.0, DCT7) – 4 899 000 руб. (+50 000 руб.);
  • Jaecoo J8 Supreme-V (2.0, DCT7) – 5 199 000 руб. (+50 000 руб.).
Jaecoo J8
Jaecoo J8

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Источник: Jaecoo

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos | Jaecoo
Количество просмотров 178
07.11.2024 
Фото:Depositphotos | Jaecoo
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