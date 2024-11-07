Под Красноярском перевернулся автобус с рабочими: подробности аварии

В Красноярском крае перевернулся пассажирский автобус, пострадали 18 человек

Автобус, перевозивший пассажиров, перевернулся на 80-м километре трассы Красноярск – Енисейск в Большемуртинском районе Красноярского края. Уточняется, что авария произошла утром около 8:00 по местному времени (4:00 мск). Водитель автобуса не справился с управлением и съехал в кювет. Затем автобус упал набок.

Всего в салоне находились 36 человек, это работники местного свинокомплекса. Пострадали 18 пассажиров, пятеро из них госпитализированы.

Автобус является собственностью компании «Сибагро». Начата проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Источник: Прокуратура Красноярского края