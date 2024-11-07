На средства от платных парковок в 2024-м обустроили 139 дворов на севере Москвы
В Москве деньги от платных парковок идут на благоустройство города
Ежегодно все деньги от оплаты уличных парковок направляют на обновление придомовых территорий. Новые и современные дворы обеспечивают комфорт и безопасность для детей и взрослых.
В этом году во дворах северного административного округа:
- отремонтировали тротуары и пешеходные зоны;
- обустроили детские и спортивные площадки;
- обновили дорожную инфраструктуру, газоны и многое другое.
Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:
– По решению Мэра Москвы Сергея Собянина средства от платных парковок идут на благоустройство столичных дворов.
С помощью муниципальных депутатов москвичи сами выбирают, какие объекты необходимо обновить в первую очередь. За прошлый год так обустроили более 1,1 тыс. дворов в столице.
Результаты работ можно посмотреть на сайтах управ городских районов.
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Источник, фото: Дептранс Москвы
«За рулем»
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07.11.2024
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