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На средства от платных парковок в 2024-м обустроили 139 дворов на севере Москвы

В Москве деньги от платных парковок идут на благоустройство города

Ежегодно все деньги от оплаты уличных парковок направляют на обновление придомовых территорий. Новые и современные дворы обеспечивают комфорт и безопасность для детей и взрослых.

В этом году во дворах северного административного округа:

  • отремонтировали тротуары и пешеходные зоны;
  • обустроили детские и спортивные площадки;
  • обновили дорожную инфраструктуру, газоны и многое другое.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

– По решению Мэра Москвы Сергея Собянина средства от платных парковок идут на благоустройство столичных дворов.

С помощью муниципальных депутатов москвичи сами выбирают, какие объекты необходимо обновить в первую очередь. За прошлый год так обустроили более 1,1 тыс. дворов в столице.

Результаты работ можно посмотреть на сайтах управ городских районов.

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Источник, фото: Дептранс Москвы

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«За рулем»
Количество просмотров 63
07.11.2024 
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