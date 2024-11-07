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Госкомпания приобрела для корпоративного автопарка машины Lada на 1 млрд рублей

Закупки автомобилей Lada госкомпаниями выросли за год более чем в 3 раза

Суммарные объемы закупок отечественного автомобиля Lada с начала 2024 года на гостендерах в России выросли более чем в три раза в денежном эквиваленте и достигли отметки в 2,63 млрд рублей. Такими подсчетами поделились аналитики сервиса «Контур.Закупки».

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Для сравнения, в период с января по октябрь 2023 года совокупные объемы закупок машин Lada госкомпаниями оценивались в 813 млн. Речь идет о закупках компаний с госучастием. При анализе специалисты учитывали закупки на гостендерах с указанием марки автопроизводителя. Другими словами, за 12 месяцев показатель объемов по закупкам Lada вырос примерно в 3,23 раза. А количество гостендеров по закупке российских автомобилей за отчетный период выросло на 16%: с 370 до 429.

В частности, резкому росту закупок способствовал крупный тендер компании «Ростелеком» на сумму 1,03 млрд рублей. В течение двух лет оператору поставят более 500 автомобилей Lada моделей Granta, Largus и Niva Travel. Корпоративный парк насчитывает более 1,66 тыс. единиц транспорта марки Lada.

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Эксперты связывают динамику роста закупок Lada на гостендерах с развитой торгово-сервисной сеть АВТОВАЗа в регионах России. В «Ростелекоме» подчеркивают, что этот фактор позволяет оперативно проводить сервисное обслуживание закупаемых автомобилей Lada. На рост спроса госкомпаний самым положительным образом могла повлиять и более низкая стоимость отечественных машин в сравнении с аналогами из Китая.

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Источник: rbc.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:АвтоВАЗ | Depositphotos
Количество просмотров 739
07.11.2024 
Фото:АвтоВАЗ | Depositphotos
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