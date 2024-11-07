1197-сильный внедорожник и 7-местный 4х4 минивэн: эти и другие эксклюзивные авто есть в РФ

Эксперты нашли в России топ-5 диковинных авто из КНР, завезенных по параимпорту

Российским автовладельцам рынок предлагает разнообразные модели от китайского автопрома, причем по схеме параллельного импорта в нашу страну завозят и эксклюзивные модели, эксперты нашли топ-5 таких.

Электрокар Arcfox Alpha T от автоконцерна BAIC представляет собой среднеразмерный кроссовер, по габаритам его можно сравнить с BMW X4. Автомобиль создан на модульной платформе IMC, силовой агрегат представлен 218-сильным электродвигателем с крутящим моментом 360 Нм. Аккумулятор емкостью 94,5 кВт/ч от SK Innovation обеспечивает запас хода до 650 км. На рынке РФ за такую модель просят 4 млн рублей.

Новый 7-местный минивэн Denza D9 – это совместная разработка BYD и Mercedes-Benz. Полноприводный автомобиль доступен в версии PHEV, есть и электрический вариант. Гибридная версия имеет запас хода до 1040 км с бензиновым мотором объемом 1,5 л, заряда аккумулятору емкостью 103 кВт/ч хватит на 600 км, совокупная мощность – 407 л.с. Цена минивэна у дилеров – 9-10 млн рублей.

Внедорожник YangWang U8 от BYD премиум-класса по цене 20-24 млн рублей оснащен гибридным силовым агрегатом мощностью 1197 л.с. – мотор объемом 2,0 л, работающим как генератор. Аккумулятор емкостью 49 кВт/ч позволяет проехать до 180 км. Благодаря инновационной компоновке с четырьмя электродвигателями – по одному на каждое колесо, внедорожник способен передвигаться боком и разворачиваться на месте.

Гибридный внедорожник Polar Stone 01 на семь мест от компании Jishi представляет собой мощный и новационный автомобиль. Под капотом у него 476-сильная гибридная система из мотора объемом 1,5 л и двух электродвигателей, обеспечивающих запас хода до 1338 км. В России внедорожник продается за 6,5-7,5 млн рублей.

Электрокроссовер XPeng G9 с запасом хода в 650 км и мощностью 551 л.с. своими размерами напоминает Mercedes-Benz GLE. В нем с комфортом поместятся пять пассажиров, автомобиль оснащен пневмоподвеской. Стоимость на рынке РФ варьируется от 6,3 до 9 млн рублей.

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Источник: speedme.ru