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Производитель бытовой техники привез в РФ свой первый автомобиль — известна цена

Внедорожник Rox 1 получил российское ОТТС и до конца года выйдет на авторынок РФ

Внедорожник Rox 1, известный как Polestones 01, получил российское ОТТС. Уже совсем скоро дилеры анонсируют старт официальных продаж модели в России и Казахстане.

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На китайском рынке внедорожник продается под названием Jishi 01, это первая и пока единственная модель стартапа Rox Motor – производителя бытовой техники Roborox. Внедорожник собирают на производственных мощностях автоконцерна BAW. У автомобиля несущий кузов выполнен в двух вариантах длины: 5050 и 5295 мм при размере колесной базы в 3,1 м. Обе версии внедорожника Rox 1 имеют в салоне три ряда кресел.

В Китае внедорожник представлен только в виде гибрида с одной силовой установкой и двумя вариантами батарей. Совокупная отдача электромоторов составляет 476 л.с. и 740 Нм, к ним прилагается 154-сильный двигатель объемом 1,5 л. Изначально Rox 1 продавался с 56-киловаттной батареей, обеспечивающей пробег на электротяге до 306 км, но затем сделали более доступную версию с аккумулятором на 44,5 кВт⋅ч, показатель которой снизился до 180 км.

Rox 1
Rox 1

Цена Rox 1 в Китае стартует от 299,9 тыс. юаней (порядка 4 млн рублей по текущему курсу). Стоимость доступных под заказ моделей в России варьируется от 5,9 до 8,2 млн рублей. Цена гибрида, поставленного по официальным каналам, будет начинаться примерно от 7 млн рублей.

Rox 1
Rox 1
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Источник: Китайские автомобили

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Светлана Тарасенко
Фото:Rox
Количество просмотров 252
07.11.2024 
Фото:Rox
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