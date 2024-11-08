Россияне рассказали, сколько они готовы потратить на покупку автомобиля

CarMoney: только 10% россиян планируют купить автомобиль в ближайший год

По данным опроса сервиса CarMoney, только 10% россиян намерены приобрести автомобиль (новый или подержанный) в течение ближайшего года.

В то же время число россиян, которые откладывают покупку авто на более долгий срок, продолжает расти. В сентябре 2023 года такие планы были у 14,2% респондентов.

При этом 33,6% участников опроса (по сравнению с 37,3% годом ранее) готовы отложить покупку на 1-2 года, а 57% респондентов (по сравнению с 48,5% в сентябре 2023 года) планируют приобрести машину не ранее чем через 2 года или более.

Бюджет

Интересно, что за последний год значительно увеличился бюджет, который россияне готовы потратить на машину. В сентябре 2024 года большинство опрошенных (27%) рассчитывают на покупку в диапазоне от 1 млн до 1,5 млн рублей. 22% респондентов готовы потратить от 1,5 до 2 млн рублей, 14% рассматривают автомобили в пределах 2-3 млн рублей, а 9% настроены купить машину дороже 3 млн рублей.

Всего 10% опрошенных планируют приобрести авто стоимостью менее 500 тыс. рублей, а еще 18% рассчитывают на сумму от 500 тыс. до 1 млн рублей.

Для сравнения, в сентябре 2023 года запросы россиян были скромнее: 33% опрошенных планировали потратить на покупку авто от 800 тыс. до 1,2 млн рублей, 22% рассматривали покупку в пределах 500 тыс. — 800 тыс. рублей, а 15% рассчитывали на авто дешевле 500 тыс. рублей. В пределах 1,2-1,7 млн рублей собирались потратить 17% участников опроса, а машины дороже 2,5 млн рублей — около 13% респондентов.

В то же время, средняя стоимость подержанных автомобилей в сентябре 2024 года, по данным аналитиков «Автостата», составила 1 млн 475 тыс. рублей, что на 3,4% ниже по сравнению с тем же месяцем 2023 года.

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