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В России не хватает тягачей? Ответ КАМАЗа

КАМАЗ опроверг информацию о дефиците тягачей в России

Руководитель пресс-службы КАМАЗа Олег Афанасьев опроверг сообщения о дефиците магистральных тягачей и автопоездов. Газета «Известия» со ссылкой на перевозчиков сообщила, что дефицит фур возникнет в РФ на фоне роста утильсбора с 1 октября на 85% и лизинг в 27-29%.

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Более того, один из привлеченных экспертов заявил, что растаможенных фур хватит только до конца 2024 года, а другой заметил, что российские предприятия могут выпускать только 20 тысяч тягачей в год, тогда как рынок требует почти 50 тысяч. Однако официальный представитель КАМАЗа с такой оценкой ситуации не согласился.

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«Мы не знаем, на каком основании делаются заявления о дефиците магистральных тягачей и автопоездов. Этот сегмент рынка продолжает расти и в этом году на 9%, несмотря на то что в целом рынок тяжелых грузовиков падает. Более того, из-за индексации утильсбора в страну ввезены, по нашим данным, пятимесячные запасы этой техники, так что никакого дефицита нет, наоборот, наблюдается затоваривание складов дилеров, что приводит к ценовому демпингу», — сообщил Афанасьев.

Как заметил руководитель пресс-службы, 50 тысяч реализованных тягачей в год – цифра некорректная, в 2024 году в РФ будет продано около 60 тысяч таких машин. При этом общие мощности производителей грузовиков Союзного государства в ближайшие годы позволят выпускать около 40 тысяч тягачей ежегодно.

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Собственно КАМАЗ в данный момент наращивает производство «после вынужденного ресорсинга», и в этом году предприятие смогло выпустить в три раза больше магистральников, чем в 2023-м, отметил Афанасьев. На КАМАЗе считают, что рынок грузовиков после рекордного 2023 года пойдет на спад, а разговоры о дефиците магистральников ведутся лишь ввиду имеющихся намерений «выбить себе дополнительные льготы».

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Источник: БИЗНЕС Online

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Фото:Егор Алеев / ТАСС
Количество просмотров 168
07.11.2024 
Фото:Егор Алеев / ТАСС
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