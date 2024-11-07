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Названы самые популярные новые автомобили этой осени

«Автостат»: Lada Granta лидирует по объему продаж на авторынке РФ в октябре

В топ-10 лидеров по продажам в октябре попали такие бренды, как Lada, Geely, Changan, Toyota. В этом месяце в РФ было продано 171 179 новых легковых машин, что на 52,4% больше, чем в том же месяце 2023-го. Лидирует с большим отрывом по-прежнему Lada (26% от общего объема, или 44 812 проданных автомобилей).

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Haval остается лидером среди иномарок: в октябре продано почти 24 тыс. единиц. Также популярны марки Geely, Chery и Changan. Белорусско-китайский бренд Belgee находится на шестом месте в рейтинге с показателем в 4 тыс. единиц. Продажи этого авто выросли в 20 раз. В топ-10 попали Omoda (4186 машин), Jetour (4020 шт.), Toyota (3516 шт.) и Exeed (3 424 шт.).

С начала года в стране было реализовано 1,3 млн новых легковушек (+60% относительно того же периода 2023 года). Среди моделей лидирующее положение у Lada Granta. Так, в октябре было продано свыше 21 тыс. машин, что на 14,6% больше, чем годом ранее.

Lada Granta
Lada Granta

Ранее «За рулем» сообщал, на сколько обесцениваются китайские машины со временем.

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Источник: «Автостат»

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Ушакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ
Количество просмотров 1075
07.11.2024 
Фото:АВТОВАЗ
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Отзывы о LADA Granta (20)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Granta  2014
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.
Недостатки:
Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена
Комментарий:
Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход - светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ - только Hella. Передние тормозные колодки ATE...
-42