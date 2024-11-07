Этот «китаец» получил крутую спецверсию в честь популярной игры
Компания Jetour создала спецверсию кроссовера Traveller (известный в России как T2) в честь видеоигры PlayerUnknown’s Battlegrounds, которая получила название Game for Peace PUBG Edition.
Над создание авто работало подразделение JMK (Jetour Makers Kingdom), специализирующееся на сборке машин под заказ.
В спецверсии кроссовер получил несколько элементов из игры, среди которых фирменный логотип, светящиеся пороги и камуфляжная расцветка.
Также у авто появились шины повышенной проходимости 255/55 диаметром 20 дюймов и платформа на крыше для зарядки дронов.
В нашей стране кроссовер известен под именем Jetour T2. На рынок он вышел в начале текущего года.
Ранее «За рулем» сообщал, на сколько обесцениваются китайские машины со временем.
- «За рулем» можно читать в Viber
Бренд года «За рулем»
Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.
Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.
Источник: CarNewsChina