Этот «китаец» получил крутую спецверсию в честь популярной игры

В Китае у кроссовера Jetour T2 появилась спецверсия в честь видеоигры PUBG

Компания Jetour создала спецверсию кроссовера Traveller (известный в России как T2) в честь видеоигры PlayerUnknown’s Battlegrounds, которая получила название Game for Peace PUBG Edition.

Jetour T2 Game for Peace PUBG Edition

Над создание авто работало подразделение JMK (Jetour Makers Kingdom), специализирующееся на сборке машин под заказ.

В спецверсии кроссовер получил несколько элементов из игры, среди которых фирменный логотип, светящиеся пороги и камуфляжная расцветка.

Jetour T2 Game for Peace PUBG Edition

Также у авто появились шины повышенной проходимости 255/55 диаметром 20 дюймов и платформа на крыше для зарядки дронов.

В нашей стране кроссовер известен под именем Jetour T2. На рынок он вышел в начале текущего года.

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Источник: CarNewsChina