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Этот «китаец» получил крутую спецверсию в честь популярной игры

В Китае у кроссовера Jetour T2 появилась спецверсия в честь видеоигры PUBG

Компания Jetour создала спецверсию кроссовера Traveller (известный в России как T2) в честь видеоигры PlayerUnknown’s Battlegrounds, которая получила название Game for Peace PUBG Edition.

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Jetour T2 Game for Peace PUBG Edition
Jetour T2 Game for Peace PUBG Edition

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Над создание авто работало подразделение JMK (Jetour Makers Kingdom), специализирующееся на сборке машин под заказ.

В спецверсии кроссовер получил несколько элементов из игры, среди которых фирменный логотип, светящиеся пороги и камуфляжная расцветка.

Jetour T2 Game for Peace PUBG Edition
Jetour T2 Game for Peace PUBG Edition

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Также у авто появились шины повышенной проходимости 255/55 диаметром 20 дюймов и платформа на крыше для зарядки дронов.

В нашей стране кроссовер известен под именем Jetour T2. На рынок он вышел в начале текущего года.

Ранее «За рулем» сообщал, на сколько обесцениваются китайские машины со временем.

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Источник: CarNewsChina

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Ушакова Ирина
Фото:CarNewsChina
Количество просмотров 456
07.11.2024 
Фото:CarNewsChina
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