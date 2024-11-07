Китай рискует потерять американский авторынок из-за планов ввести новые пошлины

Трамп пообещал ввести пошлины для иномарок выше 200% для защиты автопрома США

Вновь избранный 47-й президент США Дональд Трамп в ходе своей предвыборной кампании на пост главы Белого дома обещал принять ряд кардинальных мер, призванных поднять автопром своей страны на небывалый уровень.

В частности, Трамп пообещал ввести новые пошлины в размере 10-20% на все иномарки. Таким образом политик намерен защитить рабочие места на внутреннем рынке. Также он предупредил, что не позволит ни одному из 50 штатов запретить продажу, производство и эксплуатацию машин с ДВС.

Критикуя требование демократа Джо Байдена о том, что к 2030 году половина реализуемых машин в США должны быть электрическими, Трамп категорично заявил, что массовая электрификация транспорта не спасет автопром США, который и без того находится в сложном положении.

Трамп призвал китайских автопроизводителей локализовать производство в США, а не в Мексике. Всем несогласным он пригрозил пошлинами «выше 200%» на каждый ввезенный из Мексики автомобиль. Причем специально для этого потребуются поправки в соглашение о свободной торговле между Мексикой, Канадой и США. Другими словами, китайцы в таких условиях рискуют потерять американский рынок.

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Источник: autonews.ru