Велосипедиста сбили насмерть в Подмосковье: подробности трагедии
Утром 7 ноября в Московской области в ДТП погиб 55-летний велосипедист. Уточняется, что авария произошла на дороге между поселками Ильинское и Быково на улице Ким. Легковой автомобиль Ford на высокой скорости сбил велосипедиста, двигавшегося впереди него.
От удара мужчина получил сильнейшие травмы и умер на месте.
Подмосковная прокуратура контролирует расследование ДТП, выясняются все обстоятельства инцидента.
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