Велосипедиста сбили насмерть в Подмосковье: подробности трагедии

В Раменском водитель Ford насмерть сбил мужчину на велосипеде

Утром 7 ноября в Московской области в ДТП погиб 55-летний велосипедист. Уточняется, что авария произошла на дороге между поселками Ильинское и Быково на улице Ким. Легковой автомобиль Ford на высокой скорости сбил велосипедиста, двигавшегося впереди него.

От удара мужчина получил сильнейшие травмы и умер на месте.

Подмосковная прокуратура контролирует расследование ДТП, выясняются все обстоятельства инцидента.

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Источник: Telegram-канал ГУ МВД России по Подмосковью