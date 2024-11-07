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Велосипедиста сбили насмерть в Подмосковье: подробности трагедии

В Раменском водитель Ford насмерть сбил мужчину на велосипеде

Утром 7 ноября в Московской области в ДТП погиб 55-летний велосипедист. Уточняется, что авария произошла на дороге между поселками Ильинское и Быково на улице Ким. Легковой автомобиль Ford на высокой скорости сбил велосипедиста, двигавшегося впереди него.

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От удара мужчина получил сильнейшие травмы и умер на месте.

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Источник: Telegram-канал ГУ МВД России по Подмосковью

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Ушакова Ирина
Фото:МВД Медиа
Количество просмотров 202
07.11.2024 
Фото:МВД Медиа
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