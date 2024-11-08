В гоночном чемпионате разгорается скандал — в Сети обсуждают заявление пилотов

Пилоты Формулы-1 жестко раскритиковали президента FIA за высказывания в их адрес

Ассоциация пилотов GPDA, в которую входят все действующие пилоты Формулы-1, обратились посредством соцсетей с открытым заявлением в адрес президента FIA Мохаммеда Бен Сулайема.

В своем обращении гонщики затронули ряд вопросов, в том числе о штрафах за ругательства после критики со стороны Бен Сулайема. Спортсмены призвали президента сменить тон, которым он позволяет себе обращаться с ними, а также требуют обнародовать информацию о том, на какие цели расходуются средства от штрафов.

Речь идет о штрафе пилоту Ferrari Шарлю Леклеру в размере 10 тысяч евро (примерно 1,055 млн. рублей) за использование ненормативной лексики в ходе пресс-конференции после гонки в Мексике 27 октября. Леклер на эмоциях говорил о проблемах с управляемостью болида. Еще раньше, в сентябре, пилота Red Bull Макса Ферстаппена приговорили к общественным работам за нецензурные выражения о техническом состоянии своей машины во время квалификации Гран-при Азербайджана на собрании пилотов.

«Члены GPDA – профессиональные гонщики, выступающие в Формуле-1, элита автоспорта. Они – гладиаторы, которые устраивают великолепное шоу для болельщиков», – напоминают о своем статусе пилоты в обращении к президенту FIA.

Спортсмены также указали на разницу между ругательствами с целью оскорбления других, и выражениями, применяемыми для описания плохой погоды, состояния болида или ситуации на трассе.

«Мы призываем президента FIA учитывать свой собственный тон и речь, когда он разговаривает с гонщиками или высказывается о них публично или приватно. Гонщики – взрослые люди, им не нужно давать инструкции через прессу по поводу ношения украшений или нижнего белья», – категоричны в своем мнении спортсмены.

Также члены GPDA обратили внимание на тот факт, что денежные штрафы не подходят для их вида спорта, к тому же они формируют негативный имидж. В заключении пилоты Ф-1 призвали президента FIA обеспечить финансовую прозрачность и к прямому открытому диалогу с ними.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Рекомендуем Бренд года «За рулем» Бренд года «За рулем» Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.



Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: racingnews365.com