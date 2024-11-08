Водителям рассказали, как распознать машину из такси и каршеринга на вторичке

Эксперт Антюфьев объяснил, какой пробег авто является оптимальным для покупки

Оптимальным пробегом для покупки автомобиля считается показатель в 30-60 тыс. км. Если машина возрастом трех лет показывает пробег существенно ниже этого значения, нужно насторожиться. Таким мнением поделился руководитель отдела оценки колесной техники ГК «Альфа-Лизинг» Валерий Антюфьев.

Он подчеркнул, что пробег является одним из ключевых показателей при покупке автомобиля. При этом важно понимать, что среднестатистический годовой пробег в РФ составляет от 10 тыс. до 17,5 тыс. км.

«Критическим считается пробег более 150 тыс. км для автомобилей массового сегмента и более 200-250 тыс. км для премиум-сегмента. При этом важно понимать, что пробег – не единственный фактор износа. Длительный простой автомобиля может быть не менее опасен, чем большой километраж. При бездействии происходит расслоение моторного масла, пересыхают сальники, теряют эластичность детали, разряжается аккумулятор», – объясняет специалист.

Антюфьев советует обратить внимание на тип трансмиссии, так как первые проблемы с вариаторами проявляются уже после 80 тыс. км пробега, хотя классические АКП при правильной эксплуатации прослужат в 2-3 раза дольше.

Автомобили из такси, каршеринга или корпоративных парков можно распознать по характерным признакам: сильно затертый руль, состояние водительского сиденья и накладок педалей. Недобросовестные продавцы часто маскируют эти признаки чехлами и заменой изношенных элементов, уточняет Антюфьев.

«При оценке пробега следует обращать внимание на состояние передней части автомобиля: количество сколов и царапин от камней может подтвердить или опровергнуть заявленный пробег. Также важно проверить состояние салона, особенно водительского места, педалей и рулевого колеса», – советует эксперт.

В диапазоне 30-30 тыс. км машина еще сохраняет высокую надежность, требует минимальных вложений в обслуживание и остается достаточно ликвидной для последующей продажи. Лучше избегать покупки автомобилей с пробегом более 120 тыс. км, особенно если речь идет о машинах массового сегмента или экземплярах с вариаторами, подытожил специалист.

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Источник: rg.ru