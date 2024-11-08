В России будут выпускать машины популярной китайской марки
Предприятие «Автомобильные технологии» будет выпускать новые машины популярного в РФ китайского бренда, заявил губернатор Калужской области Владислав Шапша.
Марку он пообещал назвать в дальнейшем. Шапша отметил, что расширение производства и набор новых сотрудников стали итогом сложных, но успешных переговоров с китайскими партнерами, длившимися год.
Губернатор пояснил, что загрузка линий и цехов будет максимальной, и еще около тысячи калужан будут трудоустроены.
Ранее сообщалось, что знакомый надежный «европеец» вернулся в Россию по цене Lada Vesta.
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Бренд года «За рулем»
Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.
Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.
Источник: Telegram-канал губернатора Калужской области Владислава Шапша