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В России будут выпускать машины популярной китайской марки

В Калуге «Автомобильные технологии» начнут собирать новые авто китайского бренда

Предприятие «Автомобильные технологии» будет выпускать новые машины популярного в РФ китайского бренда, заявил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

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Марку он пообещал назвать в дальнейшем. Шапша отметил, что расширение производства и набор новых сотрудников стали итогом сложных, но успешных переговоров с китайскими партнерами, длившимися год.

Губернатор пояснил, что загрузка линий и цехов будет максимальной, и еще около тысячи калужан будут трудоустроены.

Ранее сообщалось, что знакомый надежный «европеец» вернулся в Россию по цене Lada Vesta.

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Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: Telegram-канал губернатора Калужской области Владислава Шапша

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Ушакова Ирина
Фото:freepik / usertrmk
Количество просмотров 405
08.11.2024 
Фото:freepik / usertrmk
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