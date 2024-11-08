В России будут выпускать машины популярной китайской марки

В Калуге «Автомобильные технологии» начнут собирать новые авто китайского бренда

Предприятие «Автомобильные технологии» будет выпускать новые машины популярного в РФ китайского бренда, заявил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Марку он пообещал назвать в дальнейшем. Шапша отметил, что расширение производства и набор новых сотрудников стали итогом сложных, но успешных переговоров с китайскими партнерами, длившимися год.

Губернатор пояснил, что загрузка линий и цехов будет максимальной, и еще около тысячи калужан будут трудоустроены.

Ранее сообщалось, что знакомый надежный «европеец» вернулся в Россию по цене Lada Vesta.

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Источник: Telegram-канал губернатора Калужской области Владислава Шапша