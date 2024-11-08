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Топ-5 импортируемых в Россию автомобилей

«Автостат»: в октябре в Россию ввезли рекордное за 12 лет количество автомобилей

Авторынок России за последние 12 лет продемонстрировал рекордные показатели по объему автоимпорта. В течение октября 2024 года в нашу страну ввезли 112 тыс. новых легковых автомобилей. Такой статистикой поделились специалисты аналитического агентства «Автостат».

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При этом аналитики подчеркивают, что начиная с мая текущего года автоимпорт показывал рост от месяца к месяцу. А с августа установились рекордные показатели. Ранее больше всего за месяц новых автомобилей ввезли в августе 2012 года (порядка 120 тыс. единиц).

«Ключевой причиной роста объемов импорта является повышение утилизационного сбора, которое вступило в силу 1 октября, но анонсировано оно было еще летом. Как следствие, в августе было ввезено 89 тысяч новых легковых машин, в сентябре – 104,2 тыс., а в октябре – 112 тыс.», – подчеркнули специалисты.

Кроссовер Geely Monjaro стал самым импортируемым новым автомобилем в середине осени. За ним идет бренд Chery: кроссоверы Tiggo 4 Pro и Tiggo 7 Pro Max. В топ-5 вошли кроссоверы Haval M6 и GAC GS3. Всего за 10 месяцев 2024 года в РФ ввезено 795 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 45,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Что касается вторичного рынка, то в октябре объем импорта б/у авто составил 38,6 тыс. экз. – на 10% меньше, чем в июле (42,7 тыс.). Пик импорта машин с пробегом за последние три года наблюдался в июле 2023 года – было ввезено более 50 тыс. экз. Чаще других в РФ везут б/у автомобили из Японии. Самыми импортируемыми по итогам октября 2024 года стали: Honda Freed, Honda Fit, Toyota Corolla, Nissan Note и Honda Stepwgn.

Всего в период с января по октябрь ввезено 332,7 тыс. б/у легковых машин – на 2,9% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году, уточнили специалисты.

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Источник: autostat.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 239
08.11.2024 
Фото:Depositphotos
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