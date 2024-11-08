«Московский спорт КАРТСИМ ФЕСТ 2024» объединит любителей и профессионалов виртуального и реального автоспорта

17 ноября в картинг-центре Miks Karting пройдет фестиваль фиджитал гонок

Фестиваль фиджитал гонок «Московский спорт КАРТСИМ ФЕСТ 2024» пройдет в пятый раз 17 ноября в московском картинг-центре Miks Karting.

Мероприятие вновь объединит любителей и профессионалов виртуального и реального автоспорта, собрав участников со всей страны.

Известные российские блогеры и журналисты, пилоты программы SMP Racing, лучшие симрейсеры России и пилоты RDS GP будут соревноваться в двух параллельных реальностях – за рулем картов Miks Kart Sport и на автоспортивных симуляторах симрейсингового проекта SMP Racing Esports.

В рамках фестиваля будут проведены четыре командные фиджитал гонки:

КАРТСИМ ЮНИОР – параллельная гонка по картингу и симрейсингу продолжительностью 90 минут.

КАРТСИМ ГОНКА ЗВЕЗД – параллельная гонка по картингу и симрейсингу продолжительностью 120 минут. Участвуют 12 команд, в состав которых войдут известные российские автогонщики и симрейсеры, журналисты и блогеры!

КАРТСИМ СТУДЕНТ – параллельная гонка по картингу и симрейсингу продолжительностью 90 минут. Участвуют 12 команд, в состав которых войдут студенты ведущих ВУЗов Москвы.

КАРТСИМ АБСОЛЮТ – параллельная гонка по картингу и симрейсингу, продолжительностью 180 минут. Участвуют 12 команд, в состав которых войдут любители фиджитал гонок России!

Гонка КАРТСИМ ЮНИОР объединяет юных пилотов от 11 до 14 лет из разных городов России, таких как Нижний Новгород, Петрозаводск, Саратов и Ульяновск, демонстрируя всероссийский масштаб соревнований.

Основным событием фестиваля уже традиционно станет КАРТСИМ ГОНКА ЗВЕЗД. Участниками гонки станут российские пилоты Формулы-1 Сергей Сироткин и Виталий Петров, пилот RDS GP Аркадий Цареградцев, победитель гонок Формулы-3 Александр Смоляр, ютуб-блогер Павел Федянин (более известный как kus-kusracing), белорусский автоспортсмен Алексей Шендюков, участник гонки «24 часа Ле-Мана», чемпионатов Blancpain Sprint Series и Blancpain GT Series Алексей Васильев, председатель Комитета картинга РАФ Роман Чамкин. Со стороны Медиа в гонке примут участие команды «Наше Радио», Auto.mail.ru, объединенные команды блогеров и журналистов.

Для тех, кто не сможет посетить фестиваль лично, будет организована онлайн-трансляция, где будут показаны все гонки фестиваля, интервью с участниками и розыгрыши призов от партнеров фестиваля.

Начало мероприятия: 17 ноября 2024 года в 10:30.

Дополнительную информацию можно найти на сайте.