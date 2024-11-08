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Техники много не бывает — выставки ждут!

В Экспоцентре одновременно пройдут выставки «Поехали», «Мотозима» и «Вездеходер»

С 29 ноября по 1 декабря в ЦВК «Экспоцентр» пройдут выставки, посвященные технике, активному образу жизни и путешествиям. Вас ждут головокружительные новинки от ведущих производителей на культовой мотовыставке «Мотозима», лучшие разработки российских инженеров на единственной в РФ вездеходной выставке «Вездеходер» и техника, которая станет надежным спутником в любой поездке, на выставке путешествий «Поехали».

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Техника актуальна всегда!

Если вы думаете, что только в сезон можно совершать покупки и делать выбор в пользу тех или иных товаров для поездок, эти выставки для вас! Гости мероприятий окунутся в знакомую атмосферу и смогут вдумчиво, взвесив все за и против, с рекомендациями профессионалов подобрать то, чего так не хватало в сезон или же сделать выбор в пользу новенького мотоцикла, квадроцикла, скутера, снегохода и даже вездехода.

А может быть, вы давно мечтали побывать в настоящем доме на колесах и узнать, какой кемпер или прицеп наиболее вам подходит. Только представьте: на одной площадке будут собраны лучшие образцы техники, новейшие разработки, модели, ставшие классикой, экипировка, тюнинг, запчасти и товары для активного отдыха. Вместе с вами мы с пользой проведем эти три дня и убедимся в том, что индустрия готова радовать нас круглый год!

Путешествия без преград!

Выставки станут проводником в удивительный мир поездок. Посетители узнают, куда, как, на чем и когда стоит путешествовать. Согласитесь, не все знают, что вездеход – это не только про профессиональную деятельность, но и про яркие эмоции, надежность в дороге и комфорт!

На выставке «Вездеходер» гостей ждет уникальный транспорт, который станет отличным спутником для передвижения по пересечённой местности в условиях бездорожья. Рыбалка, охота и семейные вылазки станут доступнее. Большие машины и истории тех, кто их создает, вдохновят к новым свершениям! Если вы предпочитаете долгие поездки, яркие эмоции и места, в которые не добраться на общественном транспорте, – приходите на выставку путешествий и техники для активного отдыха «Поехали», чтобы услышать мотивирующие рассказы опытных путешественников.

Покорители дорог расскажут про актуальные маршруты, поделятся секретами и посоветуют технику для той или иной поездки. Посетители откроют для себя новые направления и смогут спланировать как семейные, так и одиночные вылазки. Только на «Мотозиме» вы сможете лично посоветоваться с ведущими производителями мототехники и подобрать транспорт исходя из личных предпочтений. Выставки покажут и докажут, что путешествия не знают границ!

Насыщенная программа

Мероприятия не ограничатся статичной экспозицией. Драйв, энергия, интересные беседы, зажигательные выступления, долгожданные анонсы и головокружительные премьеры – сцены выставок станут местом притяжения лучших представителей индустрии.

Известные блогеры, именитые спортсмены, отважные путешественники, эксперты в области вездеходостроения, конструкторы, организаторы спортивных и развлекательных мероприятий, производители, дистрибьютеры, представители крупных компаний подведут итоги сезона, поделятся планами на следующий год, откроют свои секреты и дадут заряд энергией до начала сезона!

Развлечения для всей семьи

Розыгрыши, конкурсы, детская зона, новые знакомства, общение с единомышленниками, памятные фото – одним словом, фейерверк эмоций. Эти выходные вы запомните надолго!

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Один билет – 3 мероприятия

Выставка путешествий и техники для активного отдыха «Поехали», мотовыставка «Мотозима» и выставка вездеходной индустрии «Вездеходер» доступны по одному билету.

Мероприятия пройдут 29 ноября – 1 декабря по адресу ЦВК «Экспоцентр», Краснопресненская наб., 14.

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Бренд года «За рулем»

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 71
08.11.2024 
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