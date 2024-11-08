В России запустят производство китайского кроссовера — старт продаж в марте

Китайский кроссовер Haval M6 начнут собирать на мощностях «ПСМА Рус» в Калуге

Сборку китайских кроссоверов Haval M6 наладят на производственных мощностях завода «ПСМА Рус» в Калуге. Об этом пишут СМИ со ссылкой на источники на предприятии.

«По нашим данным, сварка и окраска начнутся не сразу: на февраль 2025 года намечен старт пока только отверточной сборки DKD. Стало быть, готовые машины доберутся до дилеров к середине-концу марта. А вот с середины лета планируется запустить уже полный цикл», – цитируют источники журналисты.

По причине высокой загруженности собственного автозавода в Тульской области у китайского концерна Great Wall (владелец марки Haval) нет возможности наладить выпуск автомобиля на предприятии. Поэтому было принято решение осуществлять производство Haval M6 путем контрактной сборки на стороннем предприятии.

Предположительно, готовые машины доберутся до дилеров примерно во второй половине марта 2025 года.

Haval M6

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Источник: drom.ru