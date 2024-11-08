Этого популярного «китайца» дилеры распродадут по сниженным ценам: известны причины
Компания Chery снизила цену кроссовера Tiggo 4 Pro. Прайсы переписали после того, как бренд представил в России новый Tiggo 4, призванный заменить Tiggo 4 Pro.
Tiggo 4 Pro в базе с МКП и 1,5-литровым мотором мощностью 113 л.с. теперь стоит 1,92 млн рублей, что на 210 тыс. меньше, чем в октябре. Tiggo 4 Pro Action с тем же мотором и вариатором подешевел на 180 тыс. рублей. Его стоимость составляет 2,05 млн рублей. Топовая комплектация Ultimate (вариатор и двигатель 147 л.с.) стала доступнее на 235 тыс. рублей (2,405 млн рублей).
Кроссовер Chery Tiggo 4 Pro очень популярен в РФ.
Ранее «За рулем» сообщал, на сколько обесцениваются китайские машины со временем.
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Источник: Chery