Этого популярного «китайца» дилеры распродадут по сниженным ценам: известны причины

В России дорестайлинговый кроссовер Chery Tiggo 4 подешевел на 210 тыс. рублей

Компания Chery снизила цену кроссовера Tiggo 4 Pro. Прайсы переписали после того, как бренд представил в России новый Tiggo 4, призванный заменить Tiggo 4 Pro.

Chery Tiggo 4 Pro

Tiggo 4 Pro в базе с МКП и 1,5-литровым мотором мощностью 113 л.с. теперь стоит 1,92 млн рублей, что на 210 тыс. меньше, чем в октябре. Tiggo 4 Pro Action с тем же мотором и вариатором подешевел на 180 тыс. рублей. Его стоимость составляет 2,05 млн рублей. Топовая комплектация Ultimate (вариатор и двигатель 147 л.с.) стала доступнее на 235 тыс. рублей (2,405 млн рублей).

Кроссовер Chery Tiggo 4 Pro очень популярен в РФ.

Chery Tiggo 4 Pro

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Источник: Chery