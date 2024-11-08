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233 л.с., автомат Aisin: в РФ представлен новый «китаец» с богатым оснащением

Компания Changan раскрыла комплектации нового кроссовера CS75 Plus в России

7 ноября в России прошла официальная премьера нового кроссовера Changan CS75 Plus, это модель третьего поколения.

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Она будет предлагаться в комплектациях Comfort, Luxe и Tech. В базовой версии у авто 6 подушек безопасности, несколько систем помощи водителю, аудиосистема с шестью динамиками, медиасистема с большим экраном.

Changan CS75 Plus
Changan CS75 Plus

Топовая версия получила аудиосистему с 8 динамиками, датчики света и дождя и другие опции.

В комплектации Comfort автомобиль оснащается 1,5-литровым мотором мощностью 188 л.с., а в версиях Luxe и Tech у кроссовера будет 2,0-литровый мотор мощностью 233 л.с. и 8-ступенчатая АКП Aisin.

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Источник: «Автостат»

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Ушакова Ирина
Фото:
Милешкин Кирилл
Количество просмотров 3161
08.11.2024 
Фото:
Милешкин Кирилл
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Отзывы о Changan CS75

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