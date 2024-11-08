Неплохой дизель, полный привод, премиальный бренд — крутой «немец» за 2 млн

«За рулем» рассказал о проблемах покупателя Mercedes-Benz M-класса с пробегом

Купить ли за 2 млн рублей нового «китайца» без особых претензий или обратить свой взгляд на десятилетний, но все еще полный пафоса премиум-класс? А может, стоит взять RAV4 с адекватным пробегом и отбосить муки выбора? Да нет, конечно, иначе вы бы не кликнули на этот заголовок! Только премиальные «старички» с порохом в пороховницах! Только хардкор!

Для таких, как вы, эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев собрал варианты, которые, в принципе, можно рассматривать. Какие-то в большей степени, какие-то – в меньшей, а по каким-то – пробежаться вскользь и забыть, как поначалу приятный, а затем очень страшный сон.

К примеру, давайте изучим Mercedes-Benz M‑класса III поколения, выпускавшийся с 2011 по 2015 годы. Длина 4804 мм, клиренс 200 мм, багажник 690 л. Больше трети машин на вторичке – с пробегом менее 150 тысяч км. Цена стартует от 2 млн рублей и уходит за 4 млн.

Сергей Зиновьев, «За рулем»:

Больше половины машин – с мотором V6 3.5 (249 или 306 л. с.). Он атмосферный, но полностью алюминиевый и с прямым впрыском, ресурс около 250 тысяч км. Болезни натяжителя цепи ГРМ вылечили к концу 2013 года, внедрив обратные клапаны. Двигатель все равно остался нервным и чувствительным к качеству топлива и масла, а для продления жизни рекомендуют отключать систему «старт-стоп». Турбо 3.0 (333 л. с.) этой же серии конструктивно схож, но более термонагружен.

Топовый мотор V8 4.7 (408 л. с.) служит дольше, но все недуги у него начинаются раньше. До 100 тысяч км могут умереть натяжитель и форсунки, застучать фазорегуляторы, покрыться задирами стенки цилиндров.

Лучшая репутация у дизеля 3.0 (240, 249 или 258 л. с.), несмотря на подклинивающие вихревые заслонки и неремонтопригодные форсунки. До 150 тысяч км иногда не ломается, хотя регулярно хандрит система впрыска жидкости AdBlue. Младший дизель 2.1 (204 л. с.) тоже неплох, но более сложен и капризен, а ресурс его ниже.

Под названием 7G-Tronic скрывается массовый мерседесовский гидроавтомат 722.9 – до 150–200 тысяч км отличный агрегат. После переборки ходит еще столько же.

Эксперт отмечает, что набор мелких поломок у М‑класса обеспечивает, в основном, электроника: отказывают датчики парктроника и системы PreSafe, сбоит управляющий светом блок.

А вот серьезные поломки у этого Мерседеса редки – все-таки порода дает о себе знать. Но все же подумайте дважды над покупкой такого автомобиля и пристально изучайте (лучше – с хорошо соображающем в предмете разговора человеком) каждый конкретный экземпляр. Или рассмотрите другие варианты 10-12-летнего премиума по цене от 2 млн рублей.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube