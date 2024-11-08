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В «Честном знаке» высказались по поводу маркировки запчастей

«Честный знак»: обеление рынка шин снизило долю контрафакта на 58%

Минпромторг разработал проект постановления правительства о проведении эксперимента по маркировке автомобильных запчастей. С июля также проходит эксперимент по маркировке отдельных видов смазочных материалов.

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Эта тема оказалась резонансной на уходящей неделе, и свое мнение в ответ на публикацию в «За рулем» решил высказать оператор государственной системы маркировки «Честный знак» (ЦРПТ).

Приводим его полностью.

«Эксперимент по маркировке автозапчастей являлся инициативой легальной части бизнеса, которая устала бороться с контрафактом на своем рынке.

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В России маркируются 24 группы товаров, проходят 14 экспериментов. Сегодня маркировка охватывает более 19,5% несырьевого ВВП страны. По данным НИУ ВШЭ с 2020 года обеление рынка шин превысило 42%, объем продукции неизвестного происхождения снизился на 31%, а контрафактной продукции - более чем на 58%» - сообщили в ЦРПТ.

Напомним, что ранее главный редактор «За рулем» Максим Кадаков усомнился, что маркировка запчастей будет подтверждать гарантию их качества. Подробнее об этом здесь.

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Алексеева Елена
Фото:Depositpotos
Количество просмотров 136
08.11.2024 
Фото:Depositpotos
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