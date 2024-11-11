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Новое спорткупе Mazda будет гибридным: ротор плюс электромотор

Mazda подтвердила, что спорткупе Iconic SP будет запущено в производство

Главный дизайнер компании Mazda Масаси Накаяма сообщил, что концепт Mazda Iconic SP Sports Coupe не останется лишь выставочной моделью, а воплотится в реальный продукт.

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Mazda Iconic SP Sports Coupe
Mazda Iconic SP Sports Coupe

Iconic SP был впервые представлен год назад на Japan Mobility Show 2023 и сразу привлек внимание благодаря уникальному сочетанию ретро и футуризма в дизайне.

Mazda Iconic SP Sports Coupe
Mazda Iconic SP Sports Coupe

Концепт оснащен гибридной силовой установкой, состоящей из двухсекционного роторного двигателя, используемого в качестве генератора для зарядки литий-ионного аккумулятора. Электродвигатель (или, возможно, двигатели) приводят колеса в движение с мощностью в 365 лошадиных сил.

Конструкция силового агрегата позволяет автомобилю быть одновременно компактным и мощным.

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Проект Iconic SP может стать наследником таких культовых моделей, как RX-7 и RX-8, хотя Mazda также рассматривает возможность уменьшить его размеры до уровня родстера MX-5.

Компания решила оставить в серийной версии многие элементы концепта, такие как характерные выдвижные фары и плавные линии кузова.

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Источник: Carscoops

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Алексеева Елена
Количество просмотров 117
11.11.2024 
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