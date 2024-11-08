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Народная мудрость: как избежать «дня жестянщика»?

«За рулем»: 63% современных водителей полагаются на шины, а не на мастерство

На значительной части территории России осень вошла в ту фазу, когда среднесуточная температура колеблется около ноля, заставляя дорогу то покрываться тонкой коркой льда, то становиться мокрой, а то вновь подсыхать под скудными лучами ноябрьского светила. Как не «впилиться» в соседа по потоку или в столб на обочине поворота?

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В этом извечном вопросе, зачастую соседствующим со своими собратьями в лице «кто виноват?» и «что делать?», мы решили опереться на народную мудрость и обратились к подписчикам «За рулем» в Viber. Оказалось, что аж 8% российских автомобилистов просто не выезжают в «день жестянщика» на дорогу. А что, тоже мудро!

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Но если ехать все же надо, надежд у вас остается всего две. Понятно, что многим хотелось бы использовать оба эти варианта ответа, но ультимативная форма выбрана неспроста: нашей целью было понять, что же все-таки для современного водителя важнее – размер шипов или же размер... Впрочем, вы поняли.

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И выяснилось, что на собственное мастерство и сосредоточенность в первую очередь рассчитывают около 29% автомобилистов. А вот основная масса – это примерно 63% из более чем 2,5 тысяч респондентов считают, что главное – это заранее поставить зимние шины. Что ж, «За рулем» готов подробно объяснить вам, когда нужно ставить зимние шины и как правильно их выбрать, но и про навыки осенне-зимнего вождения тоже рекомендуем не забывать.

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Иннокентий Кишкурно
Фото:Рогозин Михаил/ТАСС, Depositphotos, «За рулем»
Количество просмотров 88
08.11.2024 
Фото:Рогозин Михаил/ТАСС, Depositphotos, «За рулем»
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