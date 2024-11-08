Китайцы помогут построить в России инновационный автозавод с рабочими-роботами

«Ростех»: Россия и Китай могут построить автозавод в Сибири или Подмосковье

Госкорпорация «Ростех» рассматривает возможность строительства завода в Подмосковье или Сибири совместно с китайским автоконцерном. Об этом заявил глава компании Сергей Чемезов в ходе встречи со студентами МАИ в рамках пятого всероссийского форума «Научно-техническое развитие и задачи глобального лидерства».

«Недавно вернулись из командировки из Китая, были там на заводе крупной автомобилестроительной компании. Очень передовое производство – больше тысячи роботов и почти ни одного человека в цехах. Мы с ними договорились, что постараемся построить такой же завод где-нибудь у нас, может быть в Подмосковье или в Сибири. <…> Они готовы нам помочь», – уточнил глава корпорации.

Напомним, крупнейшая отечественная машиностроительная компания «Ростех» объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах России. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. В портфель корпорации входят бренды: КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», концерн «Калашников» и другие.

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Источник: ТАСС