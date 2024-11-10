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Названы самые дешевые иномарки с МКП в России

Haval Jolion и Chery Tiggo стали самыми недорогими иномарками с МКП

Журналисты издания Autonews перечислили самые дешевые иномарки с механической коробкой на российском рынке.

Chery Tiggo 4 Pro
Chery Tiggo 4 Pro
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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

В их рейтинге лидирует Chery Tiggo 4 Pro за 1,92 млн рублей. Автомобиль оснащен 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 113 л. с. Среди опций камера заднего вида, парктроники, центральный замок и круиз-контроль.

Jetour X50
Jetour X50

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На втором месте Jetour X50 с 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 113 л.с. У автомобиля есть камера заднего вида, 10,25-дюймовый дисплей системы мультимедиа и климат-контроль. Цена составляет 1,99 млн рублей.

Третью строчку занял кроссовер Haval Jolion, оснащенный 1,5-литровым мотором мощностью 143 л. с. В числе опций однозонный климат, круиз-контроль, аудиосистема с 4 динамиками и 10-дюймовым тачскрином. Цена этой машины составляет 1,99 млн рублей.

Также в перечне недорогих иномарок с МКП Geely Emgrand (2 039 990 рублей), BAIC U5 Plus (2 080 000 рублей) и Kaiyi E5 (2 115 000 рублей).

Ранее «За рулем» рассказал, с какими машинами владельцы не расстаются десятилетиями.

Chery Tiggo 4 Pro
Jetour X50
Haval Jolion
Geely Emgrand
BAIC U5 Plus
Kaiyi E5
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Бренд года «За рулем»

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: Autonews

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Ушакова Ирина
Фото:freepik / senivpetro
Количество просмотров 1947
10.11.2024 
Фото:freepik / senivpetro
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