Названы самые дешевые иномарки с МКП в России

Haval Jolion и Chery Tiggo стали самыми недорогими иномарками с МКП

Журналисты издания Autonews перечислили самые дешевые иномарки с механической коробкой на российском рынке.

Chery Tiggo 4 Pro

В их рейтинге лидирует Chery Tiggo 4 Pro за 1,92 млн рублей. Автомобиль оснащен 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 113 л. с. Среди опций камера заднего вида, парктроники, центральный замок и круиз-контроль.

Jetour X50

На втором месте Jetour X50 с 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 113 л.с. У автомобиля есть камера заднего вида, 10,25-дюймовый дисплей системы мультимедиа и климат-контроль. Цена составляет 1,99 млн рублей.

Третью строчку занял кроссовер Haval Jolion, оснащенный 1,5-литровым мотором мощностью 143 л. с. В числе опций однозонный климат, круиз-контроль, аудиосистема с 4 динамиками и 10-дюймовым тачскрином. Цена этой машины составляет 1,99 млн рублей.

Также в перечне недорогих иномарок с МКП Geely Emgrand (2 039 990 рублей), BAIC U5 Plus (2 080 000 рублей) и Kaiyi E5 (2 115 000 рублей).

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Источник: Autonews