Skoda представила свой самый доступный кроссовер: подробности и фото

Продажи нового кроссовера Skoda Kylaq стартуют 27 января 2025 года по цене $9300

После длительного периода тестирования, замеченного внимательными автолюбителями на дорогах Индии, Skoda официально подтвердила начало поставок Kylaq, запланированных на 27 января 2025 года. Потенциальные покупатели смогут выбрать один из шести ярких цветов кузова: Lava Blue, Tornado Red, Carbon Steel, Brilliant Silver, Candy White и Olive Gold.

Skoda Kylaq

Несмотря на доступную цену, Skoda не поскупилась на оснащение. Внутри Kylaq оснащен современным салоном с двумя экранами мультимедийной системы, электропривод водительского сиденья – редкость в данном ценовом сегменте, обивка из качественного кожзаменителя, привлекательная фоновая подсветка и на удивление продвинутая для бюджетного автомобиля звуковая система Canton с шестью динамиками.

Skoda Kylaq

Безопасность также находится на высоком уровне. Все версии Kylaq оснащены шестью подушками безопасности, антиблокировочной системой ABS с распределением тормозных усилий EBD, системой контроля тяги и системой крепления детских сидений ISOFIX. Для всех пассажиров предусмотрены трёхточечные ремни безопасности и подголовники.

Компактные размеры (3,95 метра в длину и 2,56 метра колесная база) не мешают Kylaq предлагать просторный салон и вместительный багажник. Объем багажника составляет 446 литров, что достаточно для повседневных нужд, а при сложенных задних сиденьях объем увеличивается до впечатляющих 1265 литров. Достаточный дорожный просвет в 189 мм обеспечит комфортное передвижение по неровным дорогам.

Skoda Kylaq

Под капотом Kylaq разместился проверенный 1,0-литровый бензиновый двигатель TSI от Skoda, развивающий мощность 114 л.с. и крутящий момент 178 Нм. Автомобиль будет предлагаться с выбором трансмиссии: шестиступенчатая механическая коробка передач или шестиступенчатый автомат.

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Источник: Skoda