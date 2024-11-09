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В России появился хорошо оснащённый и относительно доступный семейный минивэн

Минивэн BYD Denza D9 вернулся в Россию по цене от 9 млн рублей

Весной прошлого года Denza D9 дебютировала на российском рынке с ценой около 6 миллионов рублей. Сегодня ситуация изменилась: дилеры предлагают автомобиль за 9-10 миллионов рублей в зависимости от комплектации. Это значительный рост, но даже с учетом подорожания, Denza D9 остается существенно дешевле своего главного конкурента. Toyota Alphard 2024 модельного года продается в России по цене от 16 до 17 миллионов рублей, что делает Denza D9 намного дешевле.

BYD Denza D9
BYD Denza D9
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За эту цену покупатель получает минивэн длиной 5,25 метра, обладающий внушительными характеристиками. Силовая установка – подзаряжаемый гибрид с полным приводом, состоящий из 1,5-литрового бензинового двигателя и двух электромоторов. Суммарная мощность системы составляет впечатляющие 407 л.с., обеспечивающие разгон до 100 км/ч всего за 7,9 секунды. Запас хода на одной зарядке и полном баке бензина достигает 1040 км.

BYD Denza D9
BYD Denza D9

Но Denza D9 – это не просто мощный автомобиль, это настоящий технологический флагман. В салоне размещено семь экранов, включая внушительный 15,6-дюймовый дисплей медиасистемы.

Интерьер BYD Denza D9
Интерьер BYD Denza D9

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Наличие адаптивного круиз-контроля, четырехзонного климат-контроля, панорамной крыши и беспроводной зарядки мощностью 50 Вт подчеркивает ориентацию на премиальный сегмент. По оснащению Denza D9 ни в чем не уступает, а в некоторых аспектах даже превосходит Alphard.

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Источник: Autonews

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Лежнин Роман
Фото:DongCheDi
Количество просмотров 1454
09.11.2024 
Фото:DongCheDi
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