В России появился хорошо оснащённый и относительно доступный семейный минивэн

Минивэн BYD Denza D9 вернулся в Россию по цене от 9 млн рублей

Весной прошлого года Denza D9 дебютировала на российском рынке с ценой около 6 миллионов рублей. Сегодня ситуация изменилась: дилеры предлагают автомобиль за 9-10 миллионов рублей в зависимости от комплектации. Это значительный рост, но даже с учетом подорожания, Denza D9 остается существенно дешевле своего главного конкурента. Toyota Alphard 2024 модельного года продается в России по цене от 16 до 17 миллионов рублей, что делает Denza D9 намного дешевле.

BYD Denza D9

За эту цену покупатель получает минивэн длиной 5,25 метра, обладающий внушительными характеристиками. Силовая установка – подзаряжаемый гибрид с полным приводом, состоящий из 1,5-литрового бензинового двигателя и двух электромоторов. Суммарная мощность системы составляет впечатляющие 407 л.с., обеспечивающие разгон до 100 км/ч всего за 7,9 секунды. Запас хода на одной зарядке и полном баке бензина достигает 1040 км.

BYD Denza D9

Но Denza D9 – это не просто мощный автомобиль, это настоящий технологический флагман. В салоне размещено семь экранов, включая внушительный 15,6-дюймовый дисплей медиасистемы.

Интерьер BYD Denza D9

Наличие адаптивного круиз-контроля, четырехзонного климат-контроля, панорамной крыши и беспроводной зарядки мощностью 50 Вт подчеркивает ориентацию на премиальный сегмент. По оснащению Denza D9 ни в чем не уступает, а в некоторых аспектах даже превосходит Alphard.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Рекомендуем Бренд года «За рулем» Бренд года «За рулем» Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.



Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: Autonews