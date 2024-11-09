Модельный ряд Volkswagen пополнился новым привлекательным и доступным седаном

Седан Volkswagen Virtus Sense 2025 вышел на рынок по цене 17 300 долларов

Рынок бюджетных автомобилей пополнился интересным игроком – Volkswagen Virtus Sense 2025 за привлекательную цену в 17 300 долларов.

Volkswagen Virtus Sense 2025

Прежде всего, бросается в глаза снижение цены по сравнению с предшественником. Старый Virtus Sense с атмосферным двигателем MSI 1.6 16V и 6-ступенчатым автоматом стоил почти на 2000 долларов дороже. Секрет такого ценообразования кроется в замене атмосферного двигателя на более современный и экономичный 3-цилиндровый 1.0 Turbo Flex.

Несмотря на меньший объем, этот турбомотор выдает достойные 116 л. с., что, в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач, обещает неплохую динамику и экономичный расход топлива. Механика, кстати, тоже играет свою роль в снижении стоимости автомобиля, являясь более дешевой в производстве, чем автомат.

Однако, снижение цены не повлияло на уровень оснащения. В оснащение входят кондиционер, заднее сиденье с разделенной складной спинкой, регулируемая по высоте и глубине рулевая колонка, электропривод зеркал заднего вида, регулируемые фары с функцией наклона, светодиодные дневные ходовые огни.

Volkswagen Virtus Sense 2025

За безопасность отвечают: система помощи при трогании на подъеме (Hill Hold Control), электронная система стабилизации (ESC), противобуксовочная система (ASR), электронная система блокировки дифференциала (EDS), шесть подушек безопасности, крепления Isofix для детских сидений, система контроля давления в шинах и система автоматического торможения после столкновения.

В целом, Volkswagen Virtus Sense 2025 предстает как хорошо сбалансированный автомобиль, сочетающий в себе доступную цену, современный двигатель, богатое оснащение и необходимый уровень безопасности.

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Источник: Motor1