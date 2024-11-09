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На базе популярного кроссовера Toyota RAV-4 выпустили экстремальный раллийный болид

Toyota представила на автосалоне SEMA 2024 новый кроссовер Toyota RAV-X

Автосалон SEMA 2024 стал ареной для громкой премьеры – Toyota RAV-X, раллийного кроссовера. Разработанный подразделением Toyota Service Parts and Accessories Development (SPAD), этот концепт-кар вдохновлён суровыми испытаниями ралли Дакар, воплощая в себе дух выносливости и инженерного мастерства.

Toyota RAV-X
Toyota RAV-X
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Основой для RAV-X послужил плагин-гибридный Toyota RAV4 2024 года, уже сам по себе обладающий впечатляющей силовой установкой мощностью 302 л.с. Выбор именно этой модели не случаен: низкий центр тяжести, обусловленный расположением батареи, обеспечивает превосходную управляемость на сложном рельефе. Однако инженеры SPAD не ограничились базовой комплектацией. Они провели масштабную модернизацию, превратив RAV4 в настоящего покорителя бездорожья.

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Ключевые изменения коснулись подвески и ходовой части. Для повышения проходимости инженеры разработали и установили кованые алюминиевые передние рычаги, обеспечивающие улучшенную жесткость и управляемость. Дорожный просвет увеличился на внушительные 51 мм, а колея расширилась на 160 мм – это существенно улучшает устойчивость на неровных поверхностях и предотвращает застревание. 17-дюймовые легкосплавные диски, обутые в шины 265/65R17, обеспечивают оптимальное сцепление с грунтом, песком и камнями.

Toyota RAV-X
Toyota RAV-X

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Вице-президент Toyota Motor North America, Майк Трипп, подчеркнул, что RAV4 является одним из самых популярных и универсальных автомобилей Toyota. RAV-X, в свою очередь, служит ярким примером того, как можно расширить возможности даже компактного кроссовера, демонстрируя потенциал для дальнейших разработок в этом направлении.

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Источник: Автоновости дня

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Лежнин Роман
Фото:Motor1
Количество просмотров 98
09.11.2024 
Фото:Motor1
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Отзывы о Toyota RAV 4 (8)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota RAV 4  2012
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Легендарная надежность, ничего не ломается !!! Невысокий расход топлива у 2.0 двигателя.
Недостатки:
Недостаточная трансформация, раскладка передних сидений.
Комментарий:
За 8 лет эксплуатации перегорела 1 из ламп освещения заднего номерного знака! ТО, замена шин, дворников, аккумулятора это всё что приходится выполнять.
+23