Мир лишился добротного хорошо оснащенного и недорогого кроссовера

В январе 2025 года будет остановлено производство кроссовера Cadillac XT4

General Motors прекращают производство компактного кроссовера Cadillac XT4 на своем заводе Fairfax Assembly в Канзасе уже в январе 2025 года.

Cadillac XT4

XT4 позиционировался как доступный вход в премиальный сегмент, но, похоже, не смог завоевать сердца американских покупателей. Падение продаж на 11,9% к сентябрю 2024 года, достигнув лишь 15 688 проданных автомобилей, стало красноречивым свидетельством этого. Даже обновление 2024 года, включающее внушительный 33-дюймовый экран, не смогло переломить негативную тенденцию.

Cadillac XT4

Решение GM прекратить производство XT4 в США символично еще и в контексте трансформации самого завода Fairfax Assembly. Параллельно с окончанием выпуска XT4 там завершается и производство Chevrolet Malibu. Однако это не означает закат завода. General Motors инвестирует $391 млн в его модернизацию, нацеленную на производство электромобилей на перспективной платформе Ultium.

Интерьер Cadillac XT4

Однако, история XT4 на этом не заканчивается. В отличие от американского рынка, модель продолжит свой жизненный цикл в Китае. Совместное предприятие SAIC-GM будет продолжать выпускать XT4 на своем заводе в Шанхае. Более того, там же производится близкая по концепции модель GT4 с купеобразным кузовом.

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Источник: Motor1