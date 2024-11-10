Мода на мониторы вышла на новый уровень: у этой Тойоты целых пять огромных экранов

Toyota выпустила эксклюзивный пикап Tundra с 5 выдвижными телевизорами в кузове

Новый Tundra стал не просто транспортным средством, а настоящей мобильной развлекательной системой, способной сделать любое мероприятие незабываемым.

Ultimate Tailgate Tundra

Фишкой этого автомобиля является инновационная система, позволяющая выдвигать пять больших 55-дюймовых уличных экранов прямо из кузова. Благодаря четырем мощным электроприводам, пользователи могут одним нажатием кнопки подготовить пространство для просмотра фильмов или спортивных событий на свежем воздухе.

Чтобы обеспечить максимальный комфорт во время просмотра, Toyota оснастила Tundra специальным навесом 180 Dual + R-Filler, который создает 17 квадратных метров затененного пространства.

Но развлечение не ограничивается только изображением. Tundra предлагает уникальную аудиосистему JBL Club Marine Series, которая включает в себя четыре динамика и два сабвуфера. В дополнение к этому, встроенная спутниковая система с роутером Wi-Fi.

Ultimate Tailgate Tundra

Пикап оснащен новым V6 с двумя турбинами, который выдает впечатляющие 389 л.с. и 649 Нм крутящего момента. Мощность передается на все четыре колеса через десятиступенчатую автоматическую коробку передач, что делает управление автомобилем легким и комфортным.

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Источник: HYPEBEAST