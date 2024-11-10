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Мода на мониторы вышла на новый уровень: у этой Тойоты целых пять огромных экранов

Toyota выпустила эксклюзивный пикап Tundra с 5 выдвижными телевизорами в кузове

Новый Tundra стал не просто транспортным средством, а настоящей мобильной развлекательной системой, способной сделать любое мероприятие незабываемым.

Ultimate Tailgate Tundra
Ultimate Tailgate Tundra
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Фишкой этого автомобиля является инновационная система, позволяющая выдвигать пять больших 55-дюймовых уличных экранов прямо из кузова. Благодаря четырем мощным электроприводам, пользователи могут одним нажатием кнопки подготовить пространство для просмотра фильмов или спортивных событий на свежем воздухе.

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Чтобы обеспечить максимальный комфорт во время просмотра, Toyota оснастила Tundra специальным навесом 180 Dual + R-Filler, который создает 17 квадратных метров затененного пространства.

Но развлечение не ограничивается только изображением. Tundra предлагает уникальную аудиосистему JBL Club Marine Series, которая включает в себя четыре динамика и два сабвуфера. В дополнение к этому, встроенная спутниковая система с роутером Wi-Fi.

Ultimate Tailgate Tundra
Ultimate Tailgate Tundra

Пикап оснащен новым V6 с двумя турбинами, который выдает впечатляющие 389 л.с. и 649 Нм крутящего момента. Мощность передается на все четыре колеса через десятиступенчатую автоматическую коробку передач, что делает управление автомобилем легким и комфортным.

Ultimate Tailgate Tundra
Ultimate Tailgate Tundra
Ultimate Tailgate Tundra
Ultimate Tailgate Tundra
Ultimate Tailgate Tundra
Ultimate Tailgate Tundra
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Источник: HYPEBEAST

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Лежнин Роман
Фото:Reddit | Toyota
Количество просмотров 179
10.11.2024 
Фото:Reddit | Toyota
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