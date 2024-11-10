#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейСпросить у экспертаТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
По параллельному импорту могут привезти что угодно, но как быть с русификацией?
15 ноября
Названы 10+ недостатков и проблем современных китайских автомобилей
«За рулем» перечислил, с чем приходится...
Как автомобилисты выбирают автосервис: главные критерии и смена предпочтений
15 ноября
Как автомобилисты выбирают автосервис: главные критерии и смена предпочтений
Аналитики рассказали, на что ориентируются...
Названы причины, по которым китайские электрокары дешевле европейских
15 ноября
Названы причины, по которым китайские электрокары дешевле европейских
«Коммерсант»: китайцы контролируют выпуск...

Jaguar готовится к прекращению производства автомобилей: разбираемся в причинах

Гендиректор Jaguar: последний F-Pace сойдет с конвейера в первом квартале 2026

Британский автопроизводитель Jaguar готовится к радикальным изменениям, которые затронут не только модельный ряд, но и всю философию бренда. Генеральный директор Эдриан Марделл объявил о прекращении производства автомобилей с двигателями внутреннего сгорания уже в первом квартале 2026 года.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Последним представителем «старой» эры станет кроссовер F-Pace, после чего наступит, как минимум, трёхмесячный перерыв в поставках новых автомобилей на мировой рынок. В Великобритании этот перерыв уже начался – продажи новых Jaguar там завершены, и дилеры по всей Европе постепенно переключаются на рынок подержанных автомобилей.

Рекомендуем
Знакомый кроссовер сменил имя и подешевел: смотрим, что еще изменилось

Парадоксально, но несмотря на предстоящую остановку производства, финансовые результаты Jaguar Land Rover демонстрируют впечатляющий рост. За период с апреля по сентябрь 2024 года прибыль компании увеличилась на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Однако, рост прибыли не отменяет амбициозных планов по трансформации бренда. Jaguar делает ставку на электромобили премиум-класса. Уже 2 декабря на Неделе искусств в Майами состоится презентация концепт-кара класса GT, который станет предвестником новой эры марки.

Рекомендуем
Лучшие автомобильные лайфхаки от подписчиков «За рулем»

Новая линейка Jaguar будет построена на платформе JEA с удлинённой колёсной базой и будет включать три модели: четырехдверный GT, кроссовер в стиле Bentley Bentayga и седан размером с Bentley Flying Spur.

Стоит отметить, что цены на новые модели Jaguar обещают быть высокими. Ожидается, что они будут начинаться от 100 000 фунтов стерлингов, что позиционирует бренд в сегменте ультра-премиум.

Рекомендуем
Бренд года «За рулем»

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: Autocar

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 132
10.11.2024 
Фото:Unsplash
Поделиться:
Оцените материал:
0