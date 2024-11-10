Jaguar готовится к прекращению производства автомобилей: разбираемся в причинах

Гендиректор Jaguar: последний F-Pace сойдет с конвейера в первом квартале 2026

Британский автопроизводитель Jaguar готовится к радикальным изменениям, которые затронут не только модельный ряд, но и всю философию бренда. Генеральный директор Эдриан Марделл объявил о прекращении производства автомобилей с двигателями внутреннего сгорания уже в первом квартале 2026 года.

Последним представителем «старой» эры станет кроссовер F-Pace, после чего наступит, как минимум, трёхмесячный перерыв в поставках новых автомобилей на мировой рынок. В Великобритании этот перерыв уже начался – продажи новых Jaguar там завершены, и дилеры по всей Европе постепенно переключаются на рынок подержанных автомобилей.

Парадоксально, но несмотря на предстоящую остановку производства, финансовые результаты Jaguar Land Rover демонстрируют впечатляющий рост. За период с апреля по сентябрь 2024 года прибыль компании увеличилась на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Однако, рост прибыли не отменяет амбициозных планов по трансформации бренда. Jaguar делает ставку на электромобили премиум-класса. Уже 2 декабря на Неделе искусств в Майами состоится презентация концепт-кара класса GT, который станет предвестником новой эры марки.

Новая линейка Jaguar будет построена на платформе JEA с удлинённой колёсной базой и будет включать три модели: четырехдверный GT, кроссовер в стиле Bentley Bentayga и седан размером с Bentley Flying Spur.

Стоит отметить, что цены на новые модели Jaguar обещают быть высокими. Ожидается, что они будут начинаться от 100 000 фунтов стерлингов, что позиционирует бренд в сегменте ультра-премиум.

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Источник: Autocar