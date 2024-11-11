Названы конкуренты популярного у россиян китайского кроссовера

У дилеров в продаже появился кроссовер Chery Tiggo 4 от ₽2,33 млн

Российские дилеры начали получать рестайлинговую версию кроссовера Chery Tiggo 4. Об этом рассказали в сети дилерских центров АГ «Авилон».

О старте продаж на рынке России обновленного кроссовера китайский производитель объявил 31 октября текущего года. Модель доступна в трех комплектациях: Active, Prime и Ultra, а цены варьируются от 2,33 до 2,63 млн рублей. Автомобиль оснащен бензиновым турбодвигателем объемом 1,5 л мощностью 147 л.с. и крутящим моментом 210 Нм. В паре с ним работает 6-ступенчатый робот, привод – передний.

Chery Tiggo 4

Для разгона до 100 км/ч кроссоверу понадобится 10 секунд. В списке оснащения базовой комплектации заявлены, помимо прочего, LED-оптика, бесключевой доступ, «зимний» пакет, современный интерьер со сдвоенными экранами, круиз-контроль, дистанционное управление открытием двери багажника, датчики света и дождя, задние и передние датчики парковки, круиз-контроль и др.

Chery Tiggo 4

На выбор покупателей Chery Tiggo 4 – пять оттенков: глубокий черный, серебристый серый, искрящийся белый, стальной серый и огненно-красный. На автомобиль действует гарантия пять лет или 150 тысяч км пробега (в зависимости от того, что наступит ранее). Директор розничных продаж АГ «Авилон» Илья Петров считает, что основными конкурентами по цене обновленного Chery Tiggo 4 являются кроссоверы Changan CS35 Plus, Belgee X50, Haval M6, а по комплектации – Haval Jolion.

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Источник: autostat.ru