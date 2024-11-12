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Перечислены самые дешевые в России новые машины с классическим автоматом

«Автоновости дня»: топ-5 авто с классической АКП в России

В России по-прежнему можно найти доступные автомобили с классическим автоматом, несмотря на то, что его почти вытеснили более дешевые вариаторы и роботы.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ
Lada Granta
Lada Granta

Лидером среди самых бюджетных моделей остается Lada Granta, которая в комплектации Comfort Plus 2024 года с 4-ступенчатым автоматом стоит 1 298 000 рублей. В ее оснащение входят кондиционер, подогрев сидений и аудиосистема с 4 динамиками. Хотя Гранта с гидротрансформаторной АКП в данный момент не производится, ее все еще можно найти у дилеров.

Jetta VA3
Jetta VA3

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На втором месте китайская Jetta VA3 за 2 013 000 рублей. Этот седан оснащен 6-ступенчатым автоматом и 1,5-литровым двигателем мощностью 110 л.с. В комплектации предусмотрены системы безопасности, кондиционер и аудиосистема с 4 динамиками.

Solaris HS
Solaris HS

Solaris HS, выпускаемый на российском заводе в Санкт-Петербурге, предлагается с 6-ступенчатым автоматом и стоит от 2 120 000 рублей. Базовая версия с двигателем 1,4 литра мощностью 100 л.с. включает кондиционер, подогрев сидений и мультируль. Более мощная версия с 1,6-литровым мотором обойдется дороже.

Forthing T5
Forthing T5

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Forthing T5 – один из самых доступных китайских кроссоверов, с АКП6 он обойдется в 2 050 000 рублей. Оснащен 1,5-литровым двигателем на 144 л.с.

В его комплектации – климат-контроль, круиз-контроль, камера заднего вида и системы активной безопасности.

Solaris KRS
Solaris KRS

Завершает список Solaris KRS (переименованный Kia Rio) с 6-ступенчатым автоматом и ценой от 2 068 000 рублей. В его стандартном оснащении – кондиционер, электростеклоподъемники, ABS и ESC.

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Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

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Источник: «Автоновости дня»

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Алексеева Елена
Фото:freepik / standert | Валерий Шарифулин/ТАСС
Количество просмотров 88
12.11.2024 
Фото:freepik / standert | Валерий Шарифулин/ТАСС
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