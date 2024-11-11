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Наличие этой спецметки в автомобиле спасет его от угона – советы от профи

Эксперты рассказали, каким авто не грозит угон в случае потери ключа от машины

Потеря ключа от транспортного средства не будет грозить автовладельцу угоном, если машина оборудована специальными средствами защиты, включая установку сигнализации и использование специальных GPS-меток. Об этом рассказали специалисты ГК «АвтоСпецЦентр».

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Если владелец автомобиля все-таки потерял ключи, не стоит самостоятельно вскрывать дверь и пытаться завести двигатель, потому что любые механические повреждения требуют ремонта, подчеркивают специалисты.

«Лучше обратиться в официальный дилерский центр, подтвердить право собственности на автомобиль и получить дубликат ключей. Если документов нет в наличии, владельцу автомобиля достаточно показать ПТС в электронном виде», – советуют специалисты.

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В то же время генеральный директор компании «БериАвто» Ислам Альсултанов подчеркнул, если есть уверенность, что ключ от машины украден, следует обратиться с заявлением в полицию, чтобы в случае возможного угона получить компенсацию от страховой компании.

При этом Альсултанов отметил, что владельцы современных автомобилей всегда могут заказать в дилерском центре запасной комплект с перепрограммированным чипом, благодаря которому автомобилем можно пользоваться, а риск угона при этом минимизируется.

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Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: rg.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 239
11.11.2024 
Фото:Depositphotos
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