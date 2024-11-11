Мощный и полноприводный – в РФ есть кроссовер, способный дать фору «европейцам»

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В России продают 238-сильный кроссовер 4х4 Geely Monjaro 2025 – известна цена

Продажи кроссовера Geely Monjaro 2025 на рынке Китая стартовали только в конце октября текущего года, а новинку уже привезли в Россию – она появилась у частных продавцов. Автомобиль в комплектации Exclusive оценили в 4,9 млн рублей, для сравнения: цена официального Monjaro с гарантией и без учета скидок и акций варьируется от 4,327до 4,933 млн рублей.

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Geely Monjaro 2025
Geely Monjaro 2025

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В Китае Monjaro 2025 продается под названием Xingyue L, от своего предшественника модель отличается решеткой радиатора с вертикальными планками новой формы, новым центральным тоннелем, иной ручкой переключения передач. В салоне теперь нет блока с физическими кнопками, который ранее размещался под блоком центральных дефлекторов вентиляции. Версия 2025 модельного года получила электрорегулировку наклона спинки заднего дивана.

Geely Monjaro 2025
Geely Monjaro 2025

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Что касается технических параметров, то Monjaro 2025 не претерпел никаких изменений. Под капотом стоит все тот же турбомотор объемом 2,0 л мощностью 238 л.с., в паре с ним работает автоматическая коробка передач. Привод может быть как полным, так и передним, но для россиян предлагают только полноприводный вариант.

Geely Monjaro 2025
Geely Monjaro 2025
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Источник: rg.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Autohome
Количество просмотров 1210
11.11.2024 
Фото:Autohome
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