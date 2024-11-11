Мощный и полноприводный – в РФ есть кроссовер, способный дать фору «европейцам»

В России продают 238-сильный кроссовер 4х4 Geely Monjaro 2025 – известна цена

Продажи кроссовера Geely Monjaro 2025 на рынке Китая стартовали только в конце октября текущего года, а новинку уже привезли в Россию – она появилась у частных продавцов. Автомобиль в комплектации Exclusive оценили в 4,9 млн рублей, для сравнения: цена официального Monjaro с гарантией и без учета скидок и акций варьируется от 4,327до 4,933 млн рублей.

Geely Monjaro 2025

В Китае Monjaro 2025 продается под названием Xingyue L, от своего предшественника модель отличается решеткой радиатора с вертикальными планками новой формы, новым центральным тоннелем, иной ручкой переключения передач. В салоне теперь нет блока с физическими кнопками, который ранее размещался под блоком центральных дефлекторов вентиляции. Версия 2025 модельного года получила электрорегулировку наклона спинки заднего дивана.

Geely Monjaro 2025

Что касается технических параметров, то Monjaro 2025 не претерпел никаких изменений. Под капотом стоит все тот же турбомотор объемом 2,0 л мощностью 238 л.с., в паре с ним работает автоматическая коробка передач. Привод может быть как полным, так и передним, но для россиян предлагают только полноприводный вариант.

Geely Monjaro 2025

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Источник: rg.ru