Кроссоверы, седаны и пикапы этой марки резко подешевели – мы знаем новые цены

Автомобили Dongfeng подешевели в России: выгода составляет до 450 тысяч рублей

Автомобили Dongfeng 580, Aeolus Shine Max и DF6 стали доступнее на рынке России в октябре. Вернее, цены на них не изменились, но появились или увеличились прямые скидки. Об этом узнали эксперты в ходе мониторинга актуальных прайс-листов на новинки.

Dongfeng 580

В частности, 7-местный кроссовер Dongfeng 580 в единственной комплектации Luxury с бензиновым мотором объемом 145 л, вариатором и передним приводом подешевел с учетом дисконта с 2,279 до 2,149 млн. рублей. В списке оснащения: система кругового обзора, передние и боковые подушки безопасности, бесключевой доступ, парктроники, информационно-развлекательной системой с 9-дюймовым сенсорным дисплеем и шестью динамиками, климат- и круиз-контроль.

Цена седана Dongfeng Aeolus Shine Max в топовом исполнении Luxury с двигателем объемом 1,5 л и роботом с учетом прямой скидки в 391 тыс. рублей составляет 2,599 млн. рублей (раньше было 2,99 млн. рублей).

Dongfeng Aeolus Shine Max

Бизнес-седан с богатым оснащением и хорошо настроенной подвеской называют заменой Toyota Camry.

Мощный пикап Dongfeng DF6 в комплектации Comfort подешевел благодаря прямой скидке на 350 тыс. рублей, в исполнении Premium – на 300 тыс. рублей. Кроме того, на 150 тыс. рублей (до 450 тыс. рублей) увеличился и размер прямой выгоды на пикап в топовом варианте Luxury. Теперь цена Dongfeng DF6 с учетом скидок составляет от 2,949 до 3,349 млн рублей в зависимости от комплектации.

Dongfeng DF 6

Уже в «базе» пикап получил кожаный салон, мультируль, кондиционер, подушки безопасности, задние парктроники, систему бесключевого доступа и целый набор различных электронных ассистентов. Все цены на автомобили Dongfeng с учетом прямых скидок выглядят так:

Dongfeng 580 Luxury (CVT, 145 л.с., бензин) — 2,149 млн руб.;

Dongfeng Aeolus Shine Max Luxury (1.5Т, DCT) — 2,599 млн руб.;

Dongfeng DF6 Comfort (5МТ, 136 л.с., дизель) — 2,949 млн руб.;

Dongfeng DF6 Premium (6МТ, 163 л.с., дизель) — 3,149 млн руб.;

Dongfeng DF6 Luxury (8МТ, 163 л.с., дизель) — 3,349 млн руб.

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Источник: avtonovostidnya.ru