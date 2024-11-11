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Как не попасть на покупку поддельной «незамерзайки» — делимся лайфхаком

Автовладельцам рассказали, как распознать контрафактную «незамерзайку»

Зимний сезон диктует свои условия эксплуатации автомобиля, в частности, при минусовых температурах автовладельцы не смогут обойтись без стеклоомывающей жидкости, так называемой «незамерзайки». Специалисты ресурса «Объясняем.рф» рассказали, как проверить такую жидкость на качество и избежать покупки контрафакта.

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«Большинство зимних стеклоомывающих жидкостей состоит из смеси спирта, воды, моющих средств, ароматизаторов и красителей. Обычно используют один из двух спиртов: изопропиловый – с неприятным запахом, эффективен при температуре до -23 °C, дешевый, используется чаще всего; этиловый – нет резкого запаха, сохраняет текучесть при температуре до -80 °C», – объясняют специалисты.

При этом отмечается, что добавлять метиловый спирт в «незамерзайку» запрещено постановлением Роспотребнадзора из-за его токсичности. При попадании в организм человека хотя бы 5 мл метанола возможно сильное отправление, в результате зрение ухудшится и пострадает нервная система.

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Зачастую недобросовестные дельцы при производстве «незамерзайки» используют метанол. Чтобы не нарваться на подделку, покупать стеклоомывающую жидкость нужно только в специализированных магазинах. Всегда можно попросить продавца предоставить свидетельство о государственной регистрации, а его подлинность проверить в реестре Роспотребнадзора.

Этикетка на емкости должна быть ровно наклеена, текст – четким, в инструкции «незамерзайки» должны быть указаны состав, правила применения, наименование изготовителя, адрес производства, а также дата выпуска.

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Источник: t.me/obyasnayemrf

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Фото:ТАСС/ Михаил Почуев
Количество просмотров 286
11.11.2024 
Фото:ТАСС/ Михаил Почуев
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